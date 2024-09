Luister naar een heel leuk liedje van Falco Benz, maar dan geremixt door PWNDTIAC

Falco Benz ­is een topper. Letterlijk, in de zin dat hij zo heet. Eelco Topper. Je kent hem van zijn debuutalbum Confiturisme op Magnetron Music. Het is een werk dat, zoals de naam al verklapt, gaat over een toekomst waarin iedereen graag boterhammetjes met confituur eet. Op zijn nieuwste liedje, Like Today, heeft hij het gevoel dat het bijna lente wordt maar toch nog steeds best koud is terwijl er al wel een lekker zonnetje schijnt vertaald naar een fraai geproduceerde track. Die track is nu geremixt door PWNDTIAC (wat we wel een leuke naam vinden, ondanks dat we het misschien niet helemaal begrijpen) uit Leipzig. Nou, laat ons je niet langer ophouden, klik hieronder op de play-knop en ga een rondje huppelen of zo.