Luister naar een melancholisch lied over telefonie

Dit liedje waar je hierboven de clip van ziet, heet Call Me Today en wordt gezongen door de in Amsterdam woonachtige Duitse zanger Till Hormann, alias Délage. Nou klopt het dat ik hem belde, maar niet vandaag en ook niet gisteren, maar afgelopen dinsdag. Dat maakt verder niet zoveel uit (je leest het tenslotte nu), maar ik wilde het toch even kwijt. Rest mij te zeggen dat je de video hierboven moet checken en dat Délage regelmatig optreedt in Amsterdam, dus mocht zijn donkere, melancholische muziek je bevallen, dan moet je hem maar eens live gaan zien.



Zoals gezegd belde ik Till even op om te praten over hoe het is als Duitser in Amsterdam, ironie in muziek en emoties.



Noisey: Op 18 januari zette je een foto op Facebook waarop je te zien bent in een karaokebar. De foto heeft 18 likes en het lijkt alsof je dronken bent. Wat kun je nog meer vertellen over deze foto?

Till Hormann: Wel, het was in een karaokebar, een beetje een grimmige, bij het Rembrandtplein. Er was een vriend van me uit Amerika op bezoek, en we gingen daarheen. We hadden een slechte karaoke-ervaring. Er waren allemaal mensen die aan de coke zaten en die wilden vrienden met ons worden.



Je studeert aan de Rietveld, toch?

Nee, ik ben twee jaar geleden afgestudeerd aan de afdeling Grafisch ontwerp.



En je houdt van bier.

Eh, ja.



Ja, want je werkt bij de Butcher’s Tears.

Ja dat klopt, daar werk ik. Hoe weet je dat? Ik ben niet per se een bierfanaticus, maar het leuke van de Butcher’s Tears is dat er soms ook concerten zijn. Het is een fijne plek.



Je maakt eerst muziek onder de naam Satanic Wizardz. Waarom veranderde je je naam naar Délage?

Ik weet het niet precies. De Satanic Wizardz gingen uit elkaar, omdat we allebei verhuisden. We maakten nog een laatste album en toen leek het me goed om een nieuwe naam te nemen.



Het is een automerk, zei Google.

Ja, dat klopt, maar daar kwam ik pas veel later achter. Het was een combinatie van ‘décage’, wat Frans is voor oprotten, en ‘déluge’, dat betekent ‘overstroming’.



Sting zong over Engels zijn in New York, maar hoe is het om Duitser in Amsterdam te zijn? Voel je je weleens een alien?

Jazeker. Het is gek, voordat ik hier vijf jaar geleden naartoe verhuisde, dacht ik dat er niet zoveel verschil zou zijn tussen Duitsland en Nederland, maar er is wel degelijk een groot verschil. Ik kan er niet precies de vinger op leggen, maar ik denk dat de Nederlanders wat relaxter zijn, en niet altijd op een positieve manier. Kijk naar Amsterdam: er is hier zo veel gentrificatie, maar zeer weinig protest. Dat mis ik wel, de straat opgaan. Ik hoop gewoon dat de vastgoedbubbel snel barst en dat er de huren weer betaalbaar worden. Je moet hier zo hard werken om de huur te kunnen betalen, en dan woon je alsnog in een schoenendoos. Dat mis ik aan Duitsland, daar zijn veel steden waar de huur goedkoop is.



Wat is je favoriete nieuwsgebeurtenis van de laatste tijd?

Ik volg nu het hele debat over die schietpartij in Florida en de reactie van Donald Trump om wapens te geven aan leraren. Wat een domme en verschrikkelijke reactie! Ik weet niet of ik dat mijn favoriete nieuwsgebeurtenis zou noemen, maar het is schokkend dat zo iemand een land als Amerika kan besturen.



Je album komt uit op Field Mates, het label van Jimmy Whispers. Hij is echt een showman, hij drukt zich op tijdens zijn optreden en hij klimt overal op. Ben jij ook zo energiek tijdens je shows?

Nee, ik denk dat we op dat punt erg verschillen. Ik ben niet zo’n entertainer. Ik denk ook dat als ik dat zou doen, het niet geloofwaardig over zou komen. Mijn optredens zijn wat afstandelijker.



Ik zag in je favorites op YouTube twee video’s van de Deense band Girlseeker. Wat is je favoriete nummer van hun?

Ha, ik luister dat altijd als ik aan het werk ben in Butcher’s Tears. Ik kreeg het aangeraden van iemand die daar ook werkt. Ik denk dat Lightning From My Mind mijn lievelingslied is. Sowieso is het hele album 1-800 Greed goed. Oh, en Emotional Dungeon vind ik ook vet.



Wat is je lievelingsemotie?

Hm… ik wil humor zeggen, maar dat is geen emotie hè?



Veel van de bands die je leuk vindt, zoals Girlseeker, of waar je mee geassocieerd wordt, zoals Jimmy Whispers, gebruiken humor in hun muziek, of op z’n minst een laag ironie. Is dat bij jouw muziek ook het geval? Hoe serieus moet ik jouw liedjes nemen?

Humor maakt een groot deel uit van mijn muziek. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar als je een komische band begint, en alleen maar grapjes maakt, komt het niet over. Maar doodserieus is ook niet goed. Ik denk wel dat het goed is om jezelf niet te serieus te nemen. Dan kan je niet aangevallen worden. Ironie is belangrijk, want als je een zielig liedje schrijft en je het zelf te serieus neemt, dan denk ik: waarom zou iemand hier naar willen luisteren? Het past ook wel bij rock-‘n-roll. Denk aan Tutti Frutti van Little Richard: dat gaat over seks, maar er zit een humoristische laag overheen. Ik vind het belangrijk dat er zo’n ironische laag zit in de muziek die ik luister. Ik denk dat ironie een van de krachtigste manieren is om jezelf in uit te drukken.