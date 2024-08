Luister naar footwork met electro-invloeden van Vincent-Paolo

De Antwerpenaar David Tricot Mizero klinkt aan de telefoon alsof hij achterna wordt gezeten, vermoedelijk door honden. Het lijkt er in elk geval op alsof hij haast heeft. Misschien niet heel gek, want David is dj, labeleigenaar, organisator van feesten, oprichter van een festival en host van een radioshow. Ik word al moe als ik al die dingen moet opnoemen.

Ik zag hem afgelopen zomer draaien op Horst Festival (in een kasteel in de buurt van Leuven) en beleefde daar zo’n moment waarop alles samenvalt: ik was nogal stoned, de zon piepte voorzichtig door een verder vrij aanwezig wolkendek en David (die draait onder de naam DTM Funk) speelde een waanzinnig goede set. Zijn manier van draaien is te vergelijken met hoe hij aan de telefoon klinkt: heel snel, af en toe onnavolgbaar en het gaat alle kanten op. De basis is footwork – een genre dat nog het meest lijkt op een hyperactieve kleuterklas, maar dan met beats in plaats van kinderen – en maakt het af met Afrikaanse volksmuziek en afrobeat.



Naast platen draaien waar je een enorme glimlach en jeukende benen van krijgt, heeft David zoals eerder gezegd ook een label waarmee hij footworkesque muziek aan het daglicht brengt. Dat label heet Foot Juice Records en vrijdag komt daar een compilatie op uit met harde tracks, met daarop ook de Amsterdammer Vincent-Paolo (die je wellicht kent van Wavefiles). Denk footwork met een flinke scheut electro. Ik zou zeggen: schuif alle stoelen en tafels aan de kant en slinger dit mp3’tje op.