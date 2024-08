Luister naar ‘Hanneton’ van Chafik Chennouf

De mestkever is een vrolijk dier. In het dagelijks leven is-ie vooral bezig met het maken en voortduwen van balletjes. Die balletjes maken ze van mest en ze leggen er hun eitjes in. Dat doet de mestkever al heel lang, in elk geval sinds de tijd van het oude Egypte. Toen was het verplaatsen van balletjes kamelenpoep nog iets waar je je status aan kon ontlenen, want de kleine kevers werden door de oude Egyptenaren gezien als heilig. De mestkever (of specifieker: de heilige pillenkever) werd gelinkt aan Chepri, de god van de opgaande zon. Logisch: de zon is tenslotte ook rond.

Nou hadden we hier op ons kantoor lange tijd last van een mestkeverplaag. Overal scharrelden de kleine beestjes rond. Ze kwamen uit postvakjes, de koffieautomaat, koelkasten, laptops en boterhamtrommeltjes gekropen. In het begin was dat nog wel gezellig en brachten ze soms lekkere ontbijtkoek mee. Maar al snel kon de voordeur niet goed meer open omdat er honderden balletjes mest op de deurmat lagen. Herhaaldelijke verzoeken aan de kevers om ergens anders rond te gaan hangen liepen uit op niets. Tot afgelopen week, toen we een linkje kregen naar de nieuwe EP van Chafik Chennouf.

Een van de liedjes op die EP heet Hanneton, wat natuurlijk Frans is voor mestkever. Terwijl we het lied luisterden, kropen er honderden kevers tegen de muur. Ze vormden met elkaar een geschreven boodschap:

Luister hieronder naar Hanneton van Chafik Chennouf, het tweede lied van zijn debuut-EP Dual Aspect, die morgen uitkomt op het gerenommeerde label Opal Tapes. We wensen je nog een prettige maandag.

Daarna verdwenen de kevers net zo plotseling als ze gekomen waren. Bedankt, Chafik!