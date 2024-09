Luister naar het warme en ingetogen ‘We Do’ van Parra for Cuva

Majouré, Darwis, Yuyun, Syu, OnoM. Nee, we zitten niet in kleermakerszit in oranje gewaden te chanten, dit is een greep uit het oeuvre van de Duitse producer Parra for Cuva. Misschien ken je hem van zijn cover van Chris Isaaks Wicked Games, die uitkwam op Spinnin’ Records. Zijn nieuwe EP heet Mood in C en staat vol met ingetogen composities vol warme klanken – eigenlijk precies wat je niet verwacht van iemand die muziek uitbracht op Spinnin’. Zelf zegt hij geïnspireerd te zijn door Bonobo, Tycho en Four Tet, en dat is ook wel te horen in het liedje We Do, dat we hier voor het eerst mogen laten horen. Daar zijn we best blij mee, want potverdorie, een strak geproduceerd en wonderschoon liedje als dit delen we met liefde.

Morgen verschijnt de EP Mood in C van Parra for Cuva op het label Project Mooncircle. Bestel de EP hier.