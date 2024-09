Luister naar ‘Pure’ van Krater en laat je overdonderen door een trancelawine

De ijskoude synths in Pure van de Zweedse producer Krater verraden dat we hier te maken hebben met iemand uit een land waar je niet naar buiten kunt zonder thermo-ondergoed. Pure is het eerste nummer van Filters, Kraters debuut-EP op Rwina Records. Volgens eigen zeggen is hij beïnvloed door hiphop, drum-‘n-bass en electro, maar we zouden zweren dat we hier ook wat onmiskenbare vleugjes EDM voorbij horen komen. Kortom: het past perfect op Rwina, waar eerder trancekanon Torus als een opgevoerde scooter overheen reed.

Dus gooi je handen alvast in de lucht, zet je rookmachine op standje mistbank, pak een laserpen erbij en geniet hier van de première van Pure.

Filters komt op 24 februari uit op Rwina Records