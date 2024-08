Luister niet naar Gwyneth Paltrow en stop geen koffie in je kont

2018 is pas een week bezig en het is alweer tijd voor onze jaarlijkse besprekingen van dingen die je in je lichaamsholte moet stoppen volgens Gwynethk Paltrow. Januari vorig jaar stond op Paltrows lifestylewebsite dat vrouwen jade-eieren in hun vagina’s moesten stoppen om zo een poging te doen om je hart-chakra te verbinden met je yoni. Een jaar later, nu onze yoni een goede reset heeft gehad, is Goop terug en richt ze haar pijlen op onze kontgaten. We hebben allemaal blijkbaar een 115 euro kostende koffie-klysma nodig.

In hun laatste Beauty & Wellness Detox Guide, raden de redacteuren van Goop aan om twee klysma’s te kopen die je darmen in razend tempo schoonspoelen: de Iyasu Metaphysical Colon Hydrotherapy Kit van 105 euro en de eerder genoemde koffieset, allebei gemaakt door een bedrijf dat Implant O’Rama heet. De meeste experts zijn het er over eens dat een koffie-klysma een vreselijk slecht idee is. (MUNCHIES heeft contact opgenomen met Goop, maar nog geen reactie ontvangen.)

Videos by VICE

De klysma zelf is niet het probleem trouwens, water door je darmen persen wordt regelmatig gebruikt als laatste redmiddel bij heftige constipatie. Het is alleen niet per se iets wat je doet na je dagelijkse door Goop goedgekeurde bak frambozenhavermout. De combinatie van vocht en het mondstuk van het klysma kan zelfs de meest dichtgemetselde darmkanalen in beweging brengen. Ook als je het op de juiste manier doet (en sporadisch), kan een klysma uitdroging veroorzaken, lekkages van lichaamssappen en in uiterste gevallen nierfalen.

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Er zijn websites die allerlei rare claims rondstrooien over koffie-klysma’s, zo zou het ontgiften, kankerverwekkende ‘zware metalen’ wegspoelen en helpen bij de genezing van een depressie. (Maar, is er iets deprimerender dan met je kop op de badkamervloer liggen met een slang in je anus waar Douwe Egberts doorheen stroomt?)

Dokters en wetenschappers zijn het niet met de claims eens. Een team van onderzoekers van Georgetown University School of Medicine schreef een artikel waarin het idee van darmspoelingen ineffectief wordt genoemd, in het slechtste geval zelfs gevaarlijk. “Ondanks de lange geschiedenis van darmspoelingen en de populariteit, ondersteunt de literatuur de geclaimde voordelen ervan niet,” schreven ze. “Vroeger werd een spoeling ingezet om je darmen te ontgiften, maar hier is weinig bewijs voor.”

Volgens Ars Technica schreef een Britse maag-darm-leverarts dat koffie-klysma’s “een overwinning van de onwetendheid over de wetenschap zijn.” Tijdschrift Forbes maakte een overzicht van medisch onderzoek naar koffie-klysma gerelateerde ongelukken. Zo waren er geperforeerde darmen, rectale brandwonden, bloedvergiftiging en twee sterfgevallen in 1980 die zijn toegeschreven aan de behandeling.

“Iedereen mag de Implant O’Rama klysma-kit gebruiken zoals ze dat willen. Mensen doen allerlei klysma’s, met water, koffie of voedingsstoffen,” zegt Implant O’Rama tegen MUNCHIES. “Ze zijn makkelijk te gebruiken. We maken geen claims dat een klysma je gezonder maakt. Lees alsjeblieft onze voorwaarden op onze website. Als je ervoor kiest om het zelf te doen, raden we je aan om advies in te winnen bij een dokter.”

Het is aan jou om te beslissen of je medische professionals gelooft of een lifestylewebsite die waarschijnlijk over een jaar beweert dat je een familie duiven in je kont moet stoppen (om puur te worden, snap je). Hoe dan ook, haal dat ei er eerst uit voor je de O’Rama erin stopt en zorg dat er een badkamer in de buurt is als de cafeïne inslaat.