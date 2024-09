Luister nu de nieuwe single van Burial, die per ongeluk opdook

Plotseling en onaangekondigd dook er afgelopen vrijdag een nieuwe plaat op van Burial. Platenzaak Sonic Boom Records verkocht per ongeluk exemplaren van Young Death, in de veronderstelling dat het een geheime Black Friday-release was. Naar verluidt kreeg de zaak een belletje van Hyperdub, die niet blij waren met de verkoop.

Burial deed vandaag het enige dat je in zo’n situatie kunt doen: de release zelf maar op Bandcamp zetten. Luister hem hieronder. Eerder schreef onze Britse collega Kyle MacNeill al hoe Burial zijn leven veranderde én redde.