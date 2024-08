Luister nu onze gloednieuwe podcast over het WK van de Leeuwinnen

Het WK is begonnen! Lees, kijk en beluister hier de komende weken alles wat we maken over de Leeuwinnen en andere vrouwen die voetballen. In onze podcast Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we de wedstrijden na met relevante vrouwen uit de voetbalwereld.

Ex-profvoetballer en Oranjespeler Leonne Stentler is nog elke dag bezig met voetbal – niet meer zoveel op het veld, maar vooral in de ondernemerswereld. Ze zette de eerste vrouwenvoetbalkledinglijn op van Nederland, maakt samen met presentator Fresia Cousiño Arias specials over vrouwelijke voetballers, ontwikkelt commerciële content voor merken over vrouwenvoetbal, en schuift regelmatig aan als analist in voetbalprogramma’s.

Voor onze eerste aflevering van Oranje Leeuwinnen de Podcast spreken we Leonne over het WK en over de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die Oranje gister ternauwernood won met 0-1. Ook blikken we vooruit op de aankomende twee wedstrijden in de poulefase, tegen Kameroen en Canada, en Leonne vertelt over het begin en einde van haar carrière op het veld. Die begon bij SV Bolnes in Ridderkerk, tussen de jongetjes bij de F-jes, en eindigde met een geknapte achillespees bij Ajax.

Luister hierboven naar Leonne’s hele verhaal en naar haar analyse van de wedstrijd. Ook vertelt spits van sc Heerenveen Fenna Kalma over haar favoriete Leeuwin, en wereldberoemd straatvoetballer Rocky Hehakaija vertelt in Rocky’s Kleedkamerverhalen wat het beste doelpunt was dat ze ooit maakte.

Liever luisteren via Spotify? Dat kan ook!