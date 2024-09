Music From Memory heeft weer een obscure schat opgegraven

Een paar jaar terug besloten vinylverslaafden Abel Nagengast, Jamie Tiller en Tako Reyenga in Amsterdam Music From Memory op te richten. Inmiddels is het een van de meest geliefde labels in Europa, misschien wel wereldwijd. Ze zijn gespecialiseerd in het opgraven van obscure platen van over de hele wereld. Eigenlijk is elke nieuwe release van ze er eentje die je moet hebben.

Alleen al dit jaar brachten ze platen opnieuw uit van de Spaanse new age-goeroe Suso Sáiz, de vergeten dreampop-groep The System uit Birmingham en het Japanse Dip in the Pool. Hun plaat On Retinae is een goede kandidaat voor beste plaat OOIT.

Hierbij trakteren ze ons op een exclusieve track: Kiuá van Andréa Daltro, een abstract jungle-liedje dat binnenkort verschijnt op de verzamelaar Outro Tempo: Electronic and Contemporary Music From Brazil, 1987-1992.