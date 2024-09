Luisteren naar je onderbuik is zo verkeerd nog niet

Praten over eten wil iedereen wel: je lunch, die perfecte salade van gisteren, dat knusse eettentje om de hoek. Maar hoe praat je over de dingen die na het eten gebeuren? Je maag, darmen en ontlasting zijn onsmakelijke onderwerpen, maar babbelen over je wat er binnenin je gebeurt wordt steeds meer geaccepteerd.

We moeten beter naar onze buik luisteren, vinden Merle Bergers en Leif Czakai. Ze studeren allebei aan de Design Academy in Eindhoven. Vorige week presenteerden ze hun project Belly Bar, in Mediamatic in Amsterdam. Ze hebben een product gemaakt waarmee je naar je eigen ingewanden kan luisteren. We spraken Merle en Leif over hun project, en waarom onze binnenkant wat meer in de schijnwerpers mag staan.

Foto door Leif Czakay

MUNCHIES: Waarom moeten we naar onze darmen luisteren?Merle Bergers: Onze darmen zijn niet zomaar een orgaan, het is een hele wereld vol micro-organismen. We heben ongeveer een tot drie kilo aan bacteriën in onze darmen, het wordt daarom ook wel het microbioom genoemd. Die bacteriën doen veel meer dan alleen je eten verteren, ze sturen signalen naar het brein en kunnen daarmee onze stemming en gedrag veranderen. Als mens zijn we eigenlijk een verzameling van verschillende kolonies van hele kleine beestjes. Ik vind het belangrijk dat dit bekender wordt en dat we het begrijpen, daarom heb ik samen met Leif de Belly Bar ontworpen.

Is praten over je darmen en poep nog steeds een taboe?Leif Czakai: Het is een onderwerp waar wel aandacht voor is, maar het is toch een beetje ongemakkelijk. Voor ons was het belangrijk om de discussie aan te wakkeren.Merle: Er zijn de laatste tijd een hoop boeken over uitgekomen, De mooie voedselmachine, van Giulia Enders bijvoorbeeld, of De Poepdokter van Nienke Tode-Gottenbos. Mensen durven er wel over te praten, maar het kan altijd nog beter.

foto door Anisa Xhomaqi, Mediamatic

Wat is de Belly Bar precies?Merle: Het is een soort schort waarmee je geluiden uit je maag en darmen kan beluisteren. Normaal vinden we die geluiden gênant en proberen we ze te verbergen. Maar eigenlijk is het heel normaal, het is juist mooi om te horen en het geeft veel infomatie over hoe het met je lichaam gaat. In het pak zitten twee stethoscopen en een versterker met een koptelefoon. Het pak heeft de vorm van alle organen die je kan beluisteren, het is een soort kaart van je ingewanden, zo kan je precies zien naar welk deel van je lichaam je luistert.

Heeft wat je eet invloed op de geluiden die je hoort?Merle: Jazeker, vezels hebben een grote invloed op wat je hoort. Als je veel vezels eet, zorgt dat voor het meeste geluid. Een vriendin van ons at een tijd lang alleen maar witbrood, die zat helemaal verstopt, je hoorde niks. Wat ik ook fascinerend vind, is dat je niet alleen jezelf te eten geeft, maar ook je medebewoners. Er zijn middeleeuwse legendes over een mannetje dat in je buik zou zitten dat je stemming zou bepalen. Grappig genoeg klopt het bijna, alleen is het geen mannetje, maar kolonies van levende microben. Leif: Voor de presentatie at ik een maaltijd die het meeste geluid moest maken: veel groente, vette worstjes, flink wat kruiden en pepertjes. Hoe meer vezels en vet, hoe meer geluid je hoort. Het is ook een deel interpretatie, hetzelfde geluid kan op een ander moment weer iets anders betekenen. We hoorden van Philips dat ze onderzoeken of ze de geluiden van het lichaam om kunnen zetten naar informatie, zodat je je gezondheid kan monitoren. De Belly Bar gaat meer over naar je eigen gevoel luisteren. Luisteren naar je lichaam gaat meer over gevoel dan over harde cijfers.

Foto door Anisa Xhomaqi, Mediamatic

Hoe zit dat met die bacteriën die ons brein besturen?Merle: Ons brein bestuurt niet alles, we hebben ook een tweede oerbrein in onze darmen. Het darmstelsel wordt ook wel het tweede brein genoemd. Al die bacteriën geven signalen af die direct naar je brein gaan, daar wordt weinig over gepraat. Uit een recent onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat autisme te maken zou kunnen hebben met een verstoorde darmflora.

Waarom heet het eigenlijk Belly Bar?Leif: Je kunt de pakken overal mee naartoe nemen. We kunnen naar plekken waar gegeten wordt, en daar met mensen in gesprek gaan. We merkten dat mensen echt gingen praten over wat er zich in hun buik afspeelde. Dokters en wetenschappers bekeken het van een technische kant, een verpleger van de spoedeisende hulp vertelde over de voedselsoorten waar je lichaam het hardst voor moet werken, en twee vrienden beschreven elkaars persoonlijkheid aan de hand van hun darmgeluiden.

Foto door Merle Bergers

Wat gaat er nu met de Belly Bar gebeuren?Leif: De samenwerkingen zijn het meest belangrijk, we proberen de kennis te combineren van kunst, design en wetenschap. Door zo het gesprek aan te gaan komen we op veel nieuwe inzichten. De belly bar willen we aan zo veel mogelijk mensen laten zien, en tijdens de Dutch Design Week binnenkort gaan we er mee verder, we gaan het echt als een instrument gebruiken om heel veel verschillende buiken te onderzoeken en verder te luisteren.