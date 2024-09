Luke en Tess Pretty van Tennyson zijn mijn nieuwe lievelingsmensen

In een ander universum zouden Luke en Tess Pretty de hoofdpersonen zijn in een hele leuke en schattige indiefilm, maar in dit universum zijn ze de band Tennyson. Hun muziek zou je kunnen omschrijven als ‘elektronische jazz’, maar dat klinkt verschrikkelijk suf, dus in plaats van het te omschrijven, moet je het maar even zelf luisteren:



Leuk hè? Ik vind van wel. Luke en Tess zijn broer en zus en ze komen uit Canada. Gisteren speelden ze in Paradiso. Het was hun eerste show in Europa, en omdat ze net uit het vliegtuig kwamen, waren ze verschrikkelijk moe. Luke viel af en toe in slaap, en hij was een beetje onzeker over zijn fannypack (“Is dit cool? Mijn vrienden zeiden van wel.”) Zijn zus Tess had meer energie en vond ergens een bloem die naar chirurgenhandschoenen rook. We hadden het over naar de tandarts gaan, het geluid van stervende dieren en kaas.

THUMP: Welkom in Amsterdam! Vinden jullie het hier leuk?

Luke: Hm.



Ja?

Luke: Ja. Ik dacht dat er hier Engels werd gesproken. Om de een of andere reden klonk Amsterdam alsof het in Engeland was. Niemand had me ooit verteld dat het in Nederland lag.



Ja nee, we zijn in Nederland. Sorry. Er zijn hier wel veel Engelsen, omdat we hoeren en wiet hebben. Is dit jullie eerste keer in Europa?

Tess: Ja!



Hoe ziet alles eruit voor jullie?

Luke: Ik had al wel een beeld door tv-series van de BBC.

Tess: Het ziet er overal uit als een tv-serie.



Denk je dat er mensen komen naar jullie optreden? Er is ook voetbal en het Eurovisie Songfestival. Wacht, ik heb een venn-diagram gemaakt van de mensen die hier komen, kijk maar:





Tess: Oei, dat is wel flink wat concurrentie.

Luke: Betekent dit dat iedereen van voetbal houdt of van het songfestival? En als je van beide houdt, dan hou je ook van Tennyson?

Nee, eh, wacht. Ik zie het al, ik heb het verkloot. Ik dacht dat ik het venn-diagram begreep, maar blijkbaar niet.

Tess: Dit is een omgekeerd venn-diagram. Maar ik vind deze leuk. Het klopt ook wel, want het songfestival is maf en voetbal is ook maf, maar dan op een normale manier.

Ik vind het zo leuk dat jullie allemaal geluiden gebruiken in jullie muziek die normaal gesproken vervelend zijn, zoals wekkers en snurkende mensen, maar in jullie liedjes klinken ze heel fijn en muzikaal. Zijn er ook geluiden die je niet mooi kan maken?

Luke: Ja, stervende dieren. Stervende mensen zijn ook moeilijk.

Hoe klinkt een stervend dier?

Luke: Dat ligt aan het dier.

Tess: Ik kan een stervend varken nadoen: ieiehhhhhhh.



Vreselijk.

Luke: Ik denk dat zoiets wel werkt vlak voor een drop.



Maar iets als nagels op een schoolbord, kan je dat in een liedje doen?

Tess: Als je je luisteraars kwijt wil raken.

Luke: Ik denk het wel, als je het een octaaf naar beneden pitcht.



Hmm.

Tess: Je kan ook een tandartsbezoek simuleren.



Wat is dat?

Tess: Dan is het lied het geluid van je tanden die schoongemaakt worden, maar dan opgenomen in je mond.







Ugh.

Tess: En dan dat stofzuigertje.

Luke: Zachtjes onder de muziek, dat is mooi. Dan realiseer je je niet wat je hoort.

Tess: Ja, dan vraag je je af: waarom haat ik dit lied?



Wanneer waren jullie voor het laatst bij een tandarts?

Tess: Ik ben net geweest! Ik liet mijn tanden schoonmaken, en het was de eerste keer in vijf jaar dat ik ging. Maar het was een wonder: ik had niks! Ik flos niet, en de tandarts was erg onder de indruk. Ze zei dat ik goed poetste, want mijn tanden waren niet vies. Het was heel tof, ze was langs mijn tanden aan het schrapen, maar tegelijkertijd legde ze ook de wetenschap erachter uit. Ze zei: de reden dat tandartsen dit doen, is omdat er een plasje speeksel achterblijft onderin je mond en daar zit calcium in, en dat komt tussen je tanden terecht. Tot op het punt dat het zo hard wordt dat je het niet meer weg kan flossen.



Wow. Dus er zit calcium in je spuug?

Luke: Dat klinkt wel fijn, calcium maakt botten en als het hard wordt en op je tanden komt, klinkt dat als iets goeds.



Dus spuug is eigenlijk bottensap?

Luke: Eh, wat?!



Sorry.

Tess: Maar de reden dat het slecht is, is omdat je tandvlees dan niet genoeg zuurstof meer krijgt.



Je weet er wel erg veel over.

Luke: Bij mij hebben ze er een kies uitgehaald. Volgens mij was dat niet echt nodig, maar ja.





Toen ik dit lied van jullie luisterde met de wekker erin, wist ik wel dat het in de muziek zat, maar toch moest ik na een tijdje even checken of er niet echt een wekker afging. Hebben jullie dat ook weleens?

Luke: Nou, er was een liedje waar ik voetstappen in had gedaan, en het klonk heel erg alsof er iemand op een verdieping hoger liep. Toen ik aan het lied werkte, was het zo realistisch, dat ik steeds het idee had dat er iemand thuis was. Toen heb ik het er maar even uitgezet.

Tess: In een ander liedje had je een geluid gedaan dat heel erg klonk als de timer op het gasfornuis. Ik gebruik die altijd om te timen hoe lang mijn thee moet trekken. Telkens als dat liedje opstaat hoor je ieeeee. En dan denk ik: oh, mijn thee is klaar.

Wat staat er nog op je geluiden-wishlist?

Luke: Stervende dieren.



O ja, een varken? Dan denkt iedereen dat jij het bent.

Tess: Dat gebeurt dus heel vaak, dat mensen denken dat ik een geluidje maak. ‘Oh, je lacht zo schattig op die ene track.’



Maar dan is het je broer?

Tess: Nee, gewoon iets van internet.



Zijn jullie niet bang dat jullie straks bekendstaan als ‘die band die gekke geluidjes gebruikt’?

Tess: Ik denk dat dat al zo is.



Vind je dat erg of vind je het wel oké?

Luke: Hm, geen idee. Onze nieuwe liedjes hebben minder van die geluidjes. Of in elk geval niet van die dagelijkse dingen die we muzikaal maken. Maar wel nog het Windows XP-geluidje en dat soort dingen.



Doe je het niet meer omdat je misschien bang bent dat het een gimmick wordt?

Luke: Zeker als je niet meer weet wat je moet doen en dan is het ineens zo van: ‘oh, luister eens naar dit liedje dat ik heb gemaakt met katoen.’

Dat klinkt wel leuk.

Tess: Ik hou niet van katoen. Ik wil het niet aanraken.







Ik heb nog een vraag. Is het leuk om in een band te zitten als broer en zus?

Luke: Ehm…



Haha, dit vraagt iedereen natuurlijk.

Tess: Ja, mwahaha. Je kan elkaar wel makkelijk plagen.

Luke: Als je per ongeluk op elkaars hiel gaat staan, hoef je geen sorry te zeggen.

Tess: Luke reed een keer met een bagagekarretje tegen mijn enkel.



Doet hij nog meer vervelende dingen?

Tess: Ja, hij tikt altijd op mijn ene schouder, maar dan staat-ie aan de andere kant. Ken je dat grapje? Hij doet het niet meer zo vaak, maar hij deed het eerst wel twintig keer per dag.



Als je een ding kon veranderen aan elkaar, wat zou dat dan zijn?

Luke: Ik zou wel willen dat ze langer haar had. Ze wil het laten groeien.

Tess: Dat is zo’n aardige en slimme manier om onder deze vraag uit te komen!



Prima hoor.

Tess: Ik wil dat hij geen wenkbrauwen meer heeft.

Luke: Ik wil ze afscheren en dan mijn wimpers bleken en mijn haar afscheren.

Tess: Net als een banaan.

Luke: Ik viel net in slaap.



Tennissen jullie weleens?

Luke: Nee.

Tess: Wel tafeltennis soms.



Sorry, dat was een grapje, maar het werkt pas als ik het in het Nederlands opschrijf.

Tess: Wacht, wat?



Jullie bandnaam klinkt als het werkwoord tennissen.

Tess: Jullie hebben werkwoorden voor sport?



Jawel.

Luke: We hadden net hele lekkere kaas gegeten. Goudse kaas. In Canada is lekkere kaas heel duur. Kaas is een wereld waar ik nog niet veel van weet, omdat het zo’n dure wereld is. Als ik oud ben, ga ik de kaas in.



Dat klinkt wel als een goed idee.