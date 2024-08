Maagden zijn obsessieve mierenneukers die doodsbang zijn voor imperfectie

In de column Astro Roast haalt astroloog Danny Larkin elk sterrenbeeld met stijl en heel veel liefde door het slijk.

Van alle sterrenbeelden zijn Maagden het meest kieskeurig. Als je iemand nodig hebt die alle details ziet en de kleine lettertjes leest, ben je bij een Maagd aan het juiste adres. Maar soms zien Maagden door de bomen het bos niet meer, en vallen ze over de kleinste details, die er helemaal niet toe doen. Op een bruiloft ergeren ze zich mateloos aan de kleur van de servetten, en een onbeantwoorde mail houdt ze nachtenlang wakker.

Videos by VICE

Niet alleen servetten en emails weten van Maagden verschrikkelijke mierenneukers te maken, dat kunnen ze namelijk ook heel goed zelf. Ze zijn continu ontevreden over bepaalde aspecten van hun persoonlijkheid, en stellen doelen voor zichzelf die onmogelijk te halen zijn; en worden vervolgens woest zodra ze niet aan die absurde idealen kunnen voldoen. Terwijl de rest van wereld begrijpt dat imperfecties bij het leven en de mensheid horen, hebben Maagden het waanidee dat zij als enigen perfectie kunnen bereiken. Het gevolg: ze voelen zich de hele tijd een complete mislukking.

Soms raken Maagden overmeesterd door de imperfecties van de wereld en hun eigen tekortkomingen. Dan worden ze humeurig, beginnen ze zich vreemd te gedragen, en trekken ze zich terug in hun eigen, veilige kamer. Ze zetten hun telefoon en computer uit en proberen hun rust weer te vinden door een zelfhulpboek te lezen. Maar dat mag niet baten – zodra ze een kleine typefout zien, barsten ze uit elkaar. Beste Maagd, misschien is het tijd dat je leert om dingen los te laten.

De werkplek blijkt ook een obstakel te zijn voor Maagden. Keer op keer voelen ze een golf van woede opkomen als ze zien hoe inefficiënt hun collega’s te werk gaan. Ze wijzen je er maar al te graag op als je iets fout doet, waardoor niemand nog met een Maagd wil vergaderen. Ze hebben het gevoel dat ze recht hebben op promoties en loonsverhogingen, en snappen er niks van als iemand anders er met de buit vandoor gaat. Sorry Maagd, maar terwijl jij geobsedeerd was door een minuscuul detail, lukte het iemand anders om het grotere geheel te zien en de klus te klaren.

Het sterrenbeeld Maagd is een aardeteken, wat betekent dat Maagden praktisch zijn en met beide benen op de grond staan. Maar het leven is meer dan een lijstje taken dat je moet volbrengen. Als Maagden geen zin hebben om hun emoties onder ogen te zien, komt die overdreven praktische kant naar boven. Ze stellen simpelweg een gigantische to-do-lijst samen om zichzelf bezig te houden en maar niet aan hun problemen te hoeven denken. Soms moeten Maagden gewoon even relaxen en hun imperfecte gevoelens durven voelen. Hoe verkeerd het ook voelt, het is gezond om soms verdrietig of boos te zijn.

De planetaire heerser van dit sterrenbeeld is Mercurius. Terwijl Tweelingen – die door dezelfde planeet worden geleid – niet kunnen stoppen met praten, belichamen Maagden het andere gezicht van de planeet: de knutselaar. Ze zijn er dol op om dingetjes hier en daar wat aan te passen, als een middeleeuwse wetenschapper op zoek naar het perfecte eindproduct. Er zijn weinig dingen die een Maagd meer opwinden dan zien dat een kleine verandering een enorm resultaat kan opleveren. Helaas voor de mensen om hen heen, zorgt dit er vaak voor dat ze je urenlang vervelen met verhalen over hun dagelijkse routines, waarvan ze denken dat het wereldwonderen zijn die voor iedereen werken. Nee dank je, we hebben geen zin om veganist te worden of aan CrossFit te doen. Maagden raken niet uitgepraat over hun laatste ontdekking, en trekken zich daarbij niks aan van de verveelde blikken om hen heen.

Er is nog iets dat jullie moeten weten, Maagden: jullie sterrenbeeld is gebaseerd op de Grieks-Romeinse Vestaalse maagden. En nee, dit waren geen moderne, kuise maagden. Het waren ouderwetse maagden met wie geen enkele man mocht trouwen. De Vestaalse maagden woonden allemaal samen in een heilige tempel, waar een eeuwige vlam brandde. Eens per jaar vond er een seksritueel plaats waarbij de Vestaalse maagden in één nacht door meerdere mannen werden bevrucht. De kinderen die hieruit voortkwamen, werden opgevoed in de tempel. Naast het feit dat zo’n seksritueel waarschijnlijk hartstikke leuk was, werd er op deze manier voor gezorgd dat geen van de mannen wist van welk kind hij de vader was. Geen enkele man kan een vrouwelijke Maagd onder de duim houden.

Als je dit eenmaal weet, komt het niet als een verrassing dat de meeste Maagden zo wild zijn tussen de lakens. Het liefst gaan ze helemaal op in het lichaam van hun geliefde. En voor de meeste Maagden zijn die kinky bezigheden stukken leuker dan stressen om hun eigen tekortkomingen. Na de hele dag de mierenneuker te hebben uitgehangen, moeten Maagden soms wat stoom afblazen. Dus Maagd, waarom zou je dat niet samen met je partner doen? In plaats van die mond te gebruiken om je collega’s af te branden, kun je er ook eens niet anders mee doen.

Het verbaast je nu waarschijnlijk niks dat ook Beyoncé een Maagd is. Haar seksuele kracht is zo sterk als die van de Vestaalse maagden, en ze is niet bang om dat te uiten in haar muziek. Er zijn maar weinig mensen in haar industrie die zo kieskeurig durven te zijn als zij, en ieder detail – van de choreografie tot visuals – denkt ze tot in de puntjes uit. Neem bijvoorbeeld haar album Lemonade, wat door niemand anders dan een Maagd gemaakt had kunnen worden. Beyoncé werkte er in het geheim aan en zorgde dat ieder nummer en iedere video even perfect zou zijn. Alleen zo kon ze zichzelf overtreffen en de muziekindustrie omverblazen. En, zoals het een Maagd betaamt, was ze niet bang om in haar teksten te vertellen hoeveel ze geniet van de seks met haar man, om hem vervolgens door het slijk te halen omdat hij vreemdging. Geen enkele man kan over een vrouwelijke Maagd heen lopen en denken dat hij ermee wegkomt.

Het seizoen van de Maagd valt samen met het einde van de zomer. Dat is de tijd van het jaar waarin boeren hun gewassen grondig onderzoeken. Ze kijken of ze goed zijn gegroeid en hoe het weer het afgelopen jaar was. Vervolgens passen ze het een en ander aan, om ervoor te zorgen dat hun opbrengst tijdens de oogst zo hoog mogelijk is. Dat boerenritueel is een prachtige metafoor voor de zorgvuldige, veeleisende en gedetailleerde levenshouding van de Maagd. Maar als boeren kunnen accepteren dat niet alle planten het overleven, omdat dat nu eenmaal is hoe de natuur werkt, moeten Maagden soms ook aanvaarden dat dingen soms fout gaat. En daar is helemaal niks mee. Verander wat je wil veranderen, knutselaar, maar houd jezelf niet voor de gek – niets is ooit perfect.