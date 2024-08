Maak deze bietenburger met truffel-notenkaas en sriracha-mayo

Wat is het lievelingseten van veganisten? Saus.

Die ‘grap’ is bedacht door Chandra Gilbert, chef bij vegetarisch-Mexicaans restaurant Gracias Madre in LA.



Maar geef nou toe, er zit een kern van waarheid in: het lekkerste veganistische eten is ofwel gefrituurd of bedolven onder een lading saus om de smaak van het nepvlees te verdoezelen.

Gilbert’s veggie-burgers op basis van bieten is ook begraven onder een lading lekkers. Zoals srirachamayonaise, veganistische kaas – gemaakt van cashewnoten, bier en zwarte truffels – en sla, tomaat en gepekelde groenten.

Maar in tegenstelling tot de meeste veganistische burgers die regelmatig de consistentie van pap of karton hebben komt deze bietenburger – een mengsel van onder andere bieten, paddenstoelen en pompoenpitten – verdomd dicht bij een echt stukje vlees. Daarnaast heeft het een heerlijke aardse smaak. Iets dat vaak mist bij plantaardige burgers.

RECEPT: Rode Bietenburger

Chandra vertelt: “Het lijkt net een rauwe hamburger, leuk voor de veganisten. Mensen denken vaak dat het een echt stukje vlees is.”