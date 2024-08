Maak deze gegrilde abrikozencrostini

Porties: 6

Voorbereiding: 15 minutes

Totaal: 15 minutes

Benodigdheden

1 klein bakje ricotta

150 g geitenkaas

1 teen knoflook

zout en peper naar smaak

6 abrikozen

Olijfolie

1 brood van goede kwaliteit (ik gebruikte een sesambrood, maar een stokbrood werkt ook prima)

1 klein bosje verse basilicum, in stukjes gescheurd

1 klein bosje verse munt, in stukjes gescheurd

Videos by VICE

Bereidingswijze



1. Blend de ricotta, geitenkaas en knoflook in een keukenmachine of met een staafmixer. Meng goed en breng op smaak met zout en peper.



2. Halveer de abrikozen en verwijder de pitten. Leg ze met de gesneden kant naar boven in een schaal, besprenkel met olijfolie en breng licht op smaak met zout en peper. Verhit een grill over middelhoog vuur en vet in met olie. Grill de abrikozen ongeveer drie minuten per kant. Haal van de grill en laat de abrikozen afkoelen, halveer ze daarna nogmaals.



3. Snij sneetjes brood, besprenkel met olijfolie en grill (of toast in de oven) totdat het bruin en knapperig is.



4. Smeer een ruime hoeveelheid van de ricottamix over het brood, beleg met zoveel mogelijk partjes abrikoos als mogelijk is en besprenkel met een beetje olijfolie. Top af met wat grof zeezout, basilicum en munt.