Maak deze gegrilde vistaco’s

Porties: 8

Tijd: 3 uur 30 minuten

Benodigdheden

Voor de marinade:

3 gedroogde cascabelpepers, zaadjes verwijderd

3 teentjes knoflook

het sap van 2 limoenen

1 el soyasaus

150 ml olijfolie

2 (250 g) rode snapperfilets

8 spiezen

Voor de tomatillosalsa:

8 grote tomatillos

1 serranopeper

1 gedroogde cascabelpeper, zaadjes verwijderd

2 teentjes knoflook

1 sjalot, gesnipperd

Het sap van 1 limoen

Koriander

Zout, naar smaak

Voor de zure uien

½ rode ui, dun gesneden

Het sap van 1 limoen

Het sap van ½ sinaasappel

Een snufje oregano

Om op te maken:

2 rijpe avocado’s, dun gesneden

Verse tortilla’s

Bereidingswijze

1. Maak eerst de marinade voor de vis. Droog de cascabelpepers 10 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden. Verwijder de zaadjes. Doe de pepers, knoflook, limoensap en sojasaus in een blender en voeg tijdens het blenden de olijfolie toe zodat er een pasta ontstaat. Smeer de vis in met de marinade en laat 2 uur staan.

2. Terwijl de marinade bezig is, snij je de vis in blokjes en rijg je deze aan een spies. Laat in de koelkast rusten totdat ze klaar zijn om te grillen.

3. Vervolgens maak je de salsa. Rooster de tomatillo’s 30 minuten op 200 graden. Voeg in het laatste kwartier de serano- en cascabelpeper toe. Doe de pepers en de knoflook in een blender en maak er een gladde massa van. Voeg daar het sjalotje, limoensap, koriander en zout naar smaak aan toe.

4. Voor de zure uien voeg je limoen- en sinaasappelsap, een snuf oregano en een klein beetje zout bij de uien. Dek af en laat in de koelkast staan, totdat je klaar bent het te gebruiken.

5. Zorg ervoor dat de grill gloeiend heet is. Grill de visspiezen twee minuten per kant en laat op een bordje nog twee minuten rusten, zodat de vis door kan garen.

6. Verwarm de tortilla en leg er een stuk avocado op. Breng de avocado op smaak met wat zout en peper, leg daar de vis op, voeg de tomatillosalsa, zure uien en wat koriander toe. Eet smakelijk.