Maak deze pompoen-crème brûlée, omdat je iets beters verdient dan pumpkin spice latte

Foto door Farideh Sadeghin.

De pompoengekte staat weer voor de deur.

Of eigenlijk ligt, want steeds meer mensen leggen ze voor hun deur, en ook vieren Nederlanders steeds vaker Halloween. In Amerika is al sprake van pompoen-moeheid, vooral vanwege het overdreven aanbod van dingen met pompoensmaak, zoals yoghurt, mueslirepen, Oreo’s en de jaarlijks terugkerende pumpkin spice latte van Starbucks.

Als je dit allemaal niet nodig vindt, kun je beter zelf iets lekkers maken met pompoen. Met kaneel, gember, kruidnagel en nootmuskaat bijvoorbeeld.

We kregen dit recept van een negentig jaar oude boer die de grootste en coolste pompoenen in Canada verbouwt. Je hebt vast weleens gehoord dat Canadezen verstand hebben van koken, en dat bewijzen ze met deze uitstekende herfsttraktatie ook maar weer.