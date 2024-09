Maak deze prijswinnende chili met pasta, crackers en bergen kaas

Dit regionale gerecht lijkt het halfbakken idee van een stel studenten die net uit een coffeeshop zijn gerold.

Volgens de geruchten was het geen coffeeshop, maar een burlesque stripclub waar de bedenkers van dit recept uit rolden. Bijna een eeuw later is Cincinnati nog steeds hopeloos verliefd op deze bizarre kom koude spaghetti met enorme bult zwaar gekruide (maar mild zoete) chili. En dat is niet alles. Bonen, uien, crackers en een grote berg kaas doen ook mee aan dit smaakfeest.

In de stad Cincinnati zijn 250 chilizaken. Dat is één voor elke 1000 inwoners. Het is onduidelijk waarom de rest van de wereld dit hartinfarct in een kom nog niet heeft opgepikt.

Desondanks heeft het genoeg harten veroverd om in 2000 bekroond te worden tot beste regionale gerecht. Speciaal voor jullie is hier het recept:

