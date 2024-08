Maak deze verfrissende maar loeihete Vietnamese pho met kip

Kippensoep is een typisch gerecht dat je ’s winters klaarmaakt, maar om de één of andere reden is kokendhete Vietnamese pho met kip een verfrissend gerecht voor in de zomer. Zit het ‘m in de homeostase die ontstaat door al dat onvermijdelijke gezweet? De magische mix van knolgewassen en verschillende soorten kruiden? Of juist die frisse, knapperige garnering? Het antwoord is waarschijnlijk een combinatie van al deze ingrediënten, maar dat is niet waar het hier om draait.

Een goede pho bestaat uit een groot scala aan ingewikkelde smaken en is het perfecte zomervoedsel, vooral wanneer het klaargemaakt wordt door Andrea Nguyen, auteur van het boek The Pho Cookbook.

RECEPT: Pho met gebraden kip (phở gà quay)

De bouillon van Nguyen is dan ook smakelijk, licht, maar toch complex, en gemaakt van overgebleven botjes van een gegrilde kip. Welk jaargetijde het dan ook mag zijn, deze noedelsoep met kip gaat er altijd wel in.