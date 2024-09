Maak de meest malse karbonaadjes ooit met deze Vietnamese marinade

Varkens zijn de mees veelzijdige dieren in de culinaire wonderwereld. Dit goddelijke wezen heeft ons gezegend met ham, bacon, spareribs, pulled pork, filetjes en zo veel andere heerlijke stukjes.

Maar laten we alsjeblief niet het goede ouwe karbonaadje vergeten. Als het echt goed klaar wordt gemaakt, is het hemels. Maar heel vaak geven mensen die fantastische stukje niet de liefde die het verdient waardoor je op een taaie schoenzool moet kauwen die toch iets te groot is.

Dus hoe zorg je voor een stukje dat mals as fuck is? Pekelen, gap. Bij dit Vietnamese recept van Bao La chef bij Brasserie Le Garcon Saigon in Hong Kong maak je een marinade die fris, zoet en hartig als fuck is.

RECEPT: Karbonaadjes met citroengras

En je hebt geen zout nodig; vissaus is je vriend. Samen met citroengras, knoflook, suiker, zwarte peper en ahornsiroop wordt het de perfecte marinade die er voor zorgt dat je geen druppeltje malsheid verliest als je ze op de grill gooit.

Gewoon een nachtje marineren, steek je barbecue aan en eer het beestje.