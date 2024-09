Maak wontonsoep om helemaal op te kikkeren

Porties: 6

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 2 1/2 uur

Ingrediënten

Voor de wraps:

800 gram patent bloem, plus wat extra voor het rollen v

1 theelepel zeezout

2 grote eieren

500 ml water

Maizena

Voor de vulling:

1 kg gehakt van varkensschouder of -nek

1 kleine gele ui, fijngehakt

2 eetlepels oestersaus

2 theelepels suiker

Zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

Voor de soep:

3 kg kippenbotten

2 wortelen, in kleine rondjes gesneden

1 gele ui, geschild en in partjes gesneden

1 klein stukje gember, geplet

375 ml witte wijn

Zeezout, naar smaak

Suiker, naar smaak

Vissaus, naar smaak

Garnering:

3 eetlepels koriander, grof gesneden

2 lente-uien, dun gesneden

3 rode chilipepers, fijngesneden

Knoflookolie

Chiliolie

Recept:

1. Maak de wontonwraps: Doe de bloem, zout en de eieren in de kom van een mixer met een deeghaak. Voeg het water toe en meng tot het deeg een gladde substantie krijgt. Bedek met een handdoek en laat het deeg 30 minuten rusten.

2. Verdeel op het deeg in 4 even grote ballen en leg deze op een vlak oppervlak bestrooid met bloem. Bedek de ballen met een vochtige handdoek. Werk met een bal deeg tegelijk, rol het deeg door een pasta machine tot je een lang vel van ongeveer 2 mm dun krijgt. Bestrooi het vel met maizena en snijd het in acht vierkantjes van een halve vierkante centimeter. Bedek met een vochtige handdoek.

3. Maak de vulling: Combineer het varkensvlees, de uien, oestersaus, suiker, zout en peper.

4. Krul de vingers van je niet-dominante hand in een losse, platte vuist en plaats een wrap op het rondje dat je wijsvinger en duim maken. Maak een vinger van je andere hand nat en teken een cirkel op de wrap. Doe een eetlepel van de vulling in het midden.

7. Vouw een hoek over de vulling om een driehoek te maken zodat de vulling er in blijft zitten. Maak een van de onderste hoeken van de wontonwrap nat en breng de beide hoeken aan de onderkant samen. Maak deze twee einden aan elkaar door ze samen te drukken. Leg de gevulde wonton op het werkblad en bedek het met een andere handdoek. Plaats de wontons in de koelkast totdat ze gebruikt worden.

8. Maak de soep: Verwarm de oven tot 230 ° C. Verdeel de kippenbotten over een bakplaat in een gelijkmatige laag. Rooster de botten in 45 minuten goudbruin. Zeef het vet en voeg de botten toe aan een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de wortelen, ui en de gember toe en kook 9 minuten ze zacht zijn. Roer de wijn er in en laat het koken. Kook tot de wijn voor de helft is gereduceerd (5 minuten). Voeg de kippenbotten toe en overgiet het met 3 1/2 liter water. Kook tot het kookpunt en verlaag om het te laten sudderen. Kook de soep en schep het vet er soms af en wacht tot de soep gereduceerd is, dit duurt ongeveer 1 1/2 uur. Zeef vervolgens de soep en verwijder de kippenbotten. Breng op smaak met zout, suiker en vissaus. Houd de soep warm.

9. Breng een grote pan water aan de kook. Voeg de wontons toe en kook ze tot ze boven komen drijven, dat duurt ongeveer 3 minuten.

10. Verdeel de soep over een paar grote kommen en voeg daar een paar wontons aan toe. Maak het af met koriander, lente-uien, chili-plakjes en een paar druppels van beide oliën.