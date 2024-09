Maak een broodje ribeye zoals Action Bronson het zou doen

De kans is groot dat je dronken was dit weekend. Je hoeft het niet te verbergen, je baas weet het, je moeder weet het, zelfs je kat weet het.

Om weer op krachten te komen, kijken we naar Action Bronson, de man die nooit half werk levert als het aankomt op herstellende maaltijden. Je kan een broodje bij de slager of de kaaswinkel halen, maar het is niet hetzelfde.

Het begint met goed Italiaans of Frans stokbrood, een sappige ribeye, goeie olijfolie en chilipeperpasta. Action Bronson gebruikt dan ook nog druivenmost van een vintage fles wijn uit 1989 van Paolo Bea Winery, maar als je dat even niet bij de hand hebt haal je pekmez, een soort jam van druiven die ook bijzonder smaakt.

Dit ga je voor elkaar krijgen.