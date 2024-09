Maak haast bij het kijken van Kevins video voor ‘Wazig’

De ster van Kevin is rijzende. Sinds de succesvolle samenwerkingen met onder andere Henkie T en Emms en zijn sterke bijdrages op het Gate 16-project is de Rotterdamse rapper een van de grootste beloftes van dit moment. De trage flow die zo kenmerkend is voor Kevin speelt ook in ‘Wazig’ een grote rol, en dat terwijl hij volgens zichzelf moet haasten. Je kan immers niet dertig zijn en trappin’ zijn, da’s raar broer. Waar hij op de track meerdere keren aangeeft dat hij haast heeft, heeft de clip juist een hele relaxte sfeer die precies aansluit op de stijl van de slowflowanimal. Bij Kevin weet je dus niet zeker of hij echt haast heeft, maar geloof mij, het is in ieder geval wel zeker dat je haast moet maken met het kijken van deze clip. Doe dat hier beneden:

