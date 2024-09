Maak hartvormige chocoladebloedworst

Porties: 2 kg bloedworst

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 40 minuten

Ingrediënten

750 g vetspek, in blokjes gesneden

250 g roggemeel; boekweitmeel kan ook

½ liter varkensbloed of 0,3 liter bloed met 250 g fijn gemalen runderhart er doorheen gemengd

25 g (kleur)zout

6 g bloedworstkruiden:

2 g zwarte peper, gemalen

2 g Jamaicaanse piment

1 g kaneelpoeder

1 g kruidnagelpoeder

150 g chocolade van 72>#/p###

1 eetlepel rozenwater

10 tot 15 gesnipperde, gedroogde rozenblaadjes, afhankelijk van hoe sterk je de rozengeur wil

1 appel (of meer, zoveel als je zelf lekker vindt), in schijfjes gesneden

Stroop

Recept

1. Smelt de chocolade: plaats de chocolade in een kommetje en giet er 2 eetlepels water overheen. Laat smelten in de magnetron. Als de chocolade gesmolten is, voeg er het rozenwater aan toe.

2. Neem een bakvorm, liefst eentje met hartvormpjes. Vul een grote ovenschaal met heet water. Zet aan de kant. Verwarm de oven voor op 90 °C. Vet de bakvorm alvast in met boter of olijfolie.

3. Giet het bloed in een plastic of glazen kom. Voordat we beginnen met koken is het belangrijk om te weten dat bloed heel snel klontert en we dus snel moeten werken. Afhankelijk van het bloed dat je gebruikt, moet je voorbewerken. Als er antiklontermiddel in je bloed zit, hoef je niets te doen. Als er geen antiklontermiddel in zit, moet je het bloed eerst verhitten. Breng een pan met water aan de kook. Vul de gootsteen ondertussen met koud water. Plaats de kom met bloed op de pan met kokend water (au bain-marie) en verhit het bloed. Blijf goed doorroeren tot alle klontjes eruit zijn. Als het bloed lauwwarm en klontervrij is, plaats de kom dan in de met koud water gevulde gootsteen. Laat het bloed afkoelen.

4. Snijd het spek in kleine blokjes. Meng het meel beetje bij beetje door het varkensbloed. Meng vervolgens goed met je handen totdat je een dik en pannenkoekachtig beslag krijgt. Roer daarna het zout, het piment, het kaneelpoeder en het kruidnagelpoeder door het mengsel. Voeg daar de blokjes spek en de chocolade aan toe. Gooi er vervolgens ook de versnipperde rozenblaadjes en het scheutje rozenwater bij.

5. Zet je bakvorm in de ovenschaal met heet water. De bakvorm moet bijna tot aan de rand onder water staan. Vul de bakvormpjes tot aan de rand met het bloedworstenmengsel. Strijk de bovenkant zo glad mogelijk en dek goed af met een paar lagen (hittebestendig) plasticfolie. Zorg dat de folie strak over de randen van de bak zit. Plaats in de oven. Reken op een kwartier per centimeter doorsnede van je vormpjes. Dus vormpjes met een doorsnede van 4 cm, moeten een uur in de oven.



6. Als de worst stevig aanvoelt, als een cake, is hij gaar. Haal de ovenschaal uit de oven en verwijder het plastic dat inmiddels als een stoombol om de schaal heen zit. Laat afkoelen. Als de worst afgekoeld is, snijd de bovenkant van de worst bij. Tijdens het afkoelproces rijst de worst namelijk een beetje. Snijd de bloedworst vervolgens in dikke plakken van ca. 1 cm.

7. Om te serveren: Je kunt de bloedworst koud eten, maar hij is lekkerst als-ie krokant gebakken is. Bak de plakken bloedworst in een pan op hoog vuur, in zo’n royale hoeveelheid boter dat je de plakjes bijna frituurt, ongeveer 5 minuten. Draai de plakjes regelmatig om, zodat beide kanten even krokant zijn. Haal de bloedworst uit de pan en gooi de stukjes appel erin en bak in het vet. Serveer de bloedworst met de stukjes gebakken appel en wat stroop.



8. De overgebleven bloedworst kun je heel goed bewaren in de vriezer. Verpak elke plak afzonderlijk goed strak en helemaal luchtdicht in dikke plasticfolie.