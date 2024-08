Win één van onze limited edition VICE Pillensplitters

Bij VICE vertellen we nogal graag verhalen over onderwerpen die jonge mensen bezighouden. Drugs bijvoorbeeld. Omdat festivals eigenlijk uit de hand gelopen feestjes zijn, willen we ervoor zorgen dat jij voldoende ingelicht bent om bewuste en veilige keuzes te kunnen maken. Om er specifiek voor te zorgen dat je niet te veel pillen tegelijk in je bakkes gooit, geven we ook een heleboel pillensplitters weg.



De hele zomer lang serveren we je verhalen en video’s over veiliger drugsgebruik in onze reeks “Split Your Pill”. Je vindt er bijvoorbeeld een op maat verhakt overzicht van alle soorten drugs die wij Belgen nemen tijdens het feesten, gebaseerd op het uitgaansonderzoek 2018 van VAD, het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs.

Videos by VICE

Omdat steeds sterker wordende pillen specifieke gevaren met zich meebrengen, besloten we een aantal limited edition pillensplitters weg te geven. Daarmee kun je (sterke) pillen netjes in halfjes en kwartjes breken, om de dosering aan te passen.

Maak kans op een pillensplitter door ons over één van je ervaringen met drugs te vertellen. Geen zorgen: we delen niks met je mama. Of toch niet zonder je toestemming.

De VICE-pillensplitter is natuurlijk meer dan een apparaat om je pillen te splitten. Het staat eigenlijk symbool voor deze hele campagne. Want uiteindelijk kunnen wij niet voor jou beslissen of je drugs wil doen of niet, dat beslis jij zelf. Maar we kunnen je wel helpen, door je de tools te geven – zoals deze pillensplitter – om bewuste en veilige keuzes te maken. Dus hou het chill, en split je pil.

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico. Dit artikel is deel van de Split Your Pill campagne over veiliger drugsgebruik.

