Maak kennis met de culinaire klootzak

Je komt na een lange werkdag bij hem thuis aan, en hij heeft zelfgemaakte pasta op tafel gezet. Hij schenkt je een glas rode wijn in waarvan één fles jou financieel zou ruïneren – hij heeft hem gratis van werk meegekregen, omdat hij nog wist hoe lekker je hem de vorige keer vond. Hij schept een rijkgevulde ragout over de pasta heen. Terwijl je eet maakt hij grappen over alle stamgasten in zijn restaurant en de uitgebreide dieeteisen waar hij de avond daarvoor mee te maken had, en daarna heb je de beste seks van je leven. Misschien schreeuw je in het heetst van de strijd zelfs “yes chef!”.

Klinkt als een goeie fantasie, toch? Maar, laten we wel wezen, we weten allemaal dat het in het echt niet zo zou gaan. Chefs zijn uitstekende personages op het witte doek, maar goeie vriendjes? Niet bepaald.

Excuses aan alle dromers, maar het is tijd om weer terug te keren naar de echte wereld. De popcultuur is nu al maanden in de greep van een chef-manie. We zijn zo druk bezig geweest met het reposten van foto’s van Anthony Bourdain en het staren naar Jeremy Allen Whites wasbordje en onzichtbare navel dat we helemaal zijn vergeten dat woedeaanvallen en een cokeverslaving in het echt niet zo sexy zijn. Zeker niet zo sexy als de serveerster die je chefkokvriendje ongetwijfeld achter je rug om aan het neuken is tijdens elke nazit.

Oké, ik weet dat de doorgesnoven, schreeuwerige topchef/seksgod een stereotype is dat al de ronde doet sinds Marco Pierre White in de jaren negentig iedereen slappe knieën bezorgde. Maar het is niet zomaar een stereotype: culinaire klootzakken bestaan echt en bevinden zich onder ons, bezaaid met stick ‘n poke-tattoos, pratend over Topjaw en Thomas Straker, en altijd vragend om “nog één nakkie”. En met alle poeha omtrent “chef daddies” de laatste tijd worden ze alleen maar machtiger.

Hanteren ze messen op een sexy manier? Ja. Is hun vurige passie voor nieuwe smaakcombinaties aantrekkelijk? Absoluut. Zullen ze je gevoelens en emoties in mootjes hakken en dan zeggen niks serieus te zoeken? Zeker weten.

“Ik heb het grotendeels uit m’n geheugen gewist vanwege het trauma,” zegt de 29-jarige Jen, over haar ervaring met een culinaire klootzak in het wild. (Jens naam is om privacyredenen veranderd, net als alle andere geïnterviewde mensen in dit verhaal.) Nu wil ze anderen waarschuwen zodat die niet dezelfde fouten maken. “Hij leek niet vaak te douchen, ondanks dat hij de hele tijd in vettige keukens stond. Coke was belangrijker dan hygiëne,” verklaart ze. “Zeggen dat hij zich geen nieuwe kleren of een keertje uit eten kan veroorloven, maar wel in een oogwenk een envelopje kopen,” gaat ze verder, en ze voegt eraan toe dat haar voormalige chef-minnaar elk mogelijk excuus gebruikte om een lijntje te doen – waaronder “om ‘een vriend op te beuren’.”

Voor Jen ging het echter niet alleen om het cokegebruik, maar ook de hypocrisie die erbij kwam kijken. “We gingen een keer naar de apotheek om iets voor hem te halen en hij moest slikken bij de prijs, die compleet in het niets viel vergeleken met de prijs van coke,” zegt ze. “Hij had de medicatie nodig, maar begon daarna te zeggen dat hij niet vertrouwde wat er allemaal in farmaceutische medicijnen zit. Ik was zo van: Je gebruikt coke.”

In de handen van het klootzakkerige chefkokvriendje is niet alles goud wat er blinkt – waarschijnlijk is het een calorierijk, glinsterend mengsel van boter en MSG. “Een portie eten laat op de avond was wel een bonus,” zegt Jen, “maar je komt ook wel flink aan van vettig eten om middernacht.” Evie, 30, had een iets andere ervaring – “Ze koken nooit voor je omdat ze altijd vermoeid en gestrest zijn,” zegt ze.

Dat is natuurlijk alleen als je überhaupt samen tijd doorbrengt. Want chefkokvriendjes hebben een karaktereigenschap die nog essentiëler is dan foerageren en aan sleutels ruiken, en dat is onstandvastigheid. Dit is tot op zekere hoogte te verwachten – ongezellige werktijden horen nou eenmaal bij de horeca. Maar het klootzak-chefkok-vriendje is ontzettend goed in de paar vrije uurtjes die hij heeft gebruiken om je helemaal gek te maken.

“Je ziet hem alleen op een zondag, maar dan wil-ie met al zijn vrienden afspreken en zich helemaal klem zuipen in een bar,” zoals Chloe het zegt. Wat ook onvermijdelijk leidt tot “coke doen op een zondagavond,” zegt Mia, 28, die laat merken dat ze dat helemaal niks vindt. Voeg daar ook nog de nazit op vrijdag- en zaterdagavond aan toe, “waar ze tot 5 uur ‘s nachts natuurwijn drinken en dan de rest van je samen geplande weekend verpesten,” zegt Sophie (ook 28), en je hebt een recept voor rampspoed.

“Rampspoed” is misschien zelfs te zacht gezegd voor het klootzak-chefvriendje van de 31-jarige Olivia. Ik noem haar niet alleen Olivia vanwege haar privacy, maar ook voor haar veiligheid, aangezien de chef met wie ze heeft gedate deel uitmaakte van een beruchte maffia-familie. “Er is een Channel 5-documentaire over ze,” zegt ze. Maar lekker eten en een onderstroom van geweld is sexy, toch meiden!? Olivia liet zich niet afschrikken door de maffia-connecties en plande een date met hem. “Hij kwam niet opdagen, en toen ik vroeg waarom, vertelde hij me dat hij net had gehoord dat zijn moeder was overleden,” zegt ze. “Daarna heeft hij zijn telefoon uitgezet en is hij heel veel coke gaan snuiven.”

Op hun volgende date – “Ja, ik weet het, waarom ben ik in godsnaam op een tweede date geweest,” zegt ze – zei hij op nonchalante wijze dat hij zijn moeder aan de telefoon had gehad. Ze was dus niet dood? “Hij zei, ‘Oh, ja, blijkbaar was het een grap’,” weet Olivia nog. Maar het allerergste aan dit verhaal? Het restaurant waar hij werkte is een van de favoriete eetplekken van haar huidige partner. “Dus dat is ongemakkelijk,” zegt ze. “Hij had ook stinkvoeten” – misschien door de Birkenstock-sloffen die hij per se dag in dag uit moest dragen?

Misschien kunnen we hieruit opmaken dat de huidige keukencultuur misschien niet de beste broedplaats is voor een stabiele mentale gezondheid, solide relaties of positieve mannelijkheid. Het lijkt erop dat de zweterige en coke-erige keukens van de jaren negentig nog niet zo ver achter ons liggen als we zouden willen denken, en de hele industrie zit nog vol met mensen die die smachten naar de adrenalinekick van een hectische vrijdagavondshift. Of misschien zijn we wel al een stuk verder gekomen, en is het klootzak-chefkok-vriendje eigenlijk een uitstervende soort, zij het eentje die absoluut niet van plan is een stille dood te sterven. Is er nog hoop dat het fantastische chefkokvriendje uit de as van de klootzak zal herrijzen?

“Ik heb door de jaren heen hier en daar in keukens gewerkt, en ik kan bevestigen dat de meeste mensen die daar werken gestoord zijn,” vertelt Robyn, 27, me. “Mijn voormalige keukenmanager maakte als bijbaantje gay porno met zijn vriendje, en mijn collega-chef keek die video’s, van zijn baan, tijdens zijn shift,” zegt ze als voorbeeld. “Maar als je fatsoenlijk met ze omgaat, doen zij dat ook met jou.”

Soms is zelfs dat echter niet genoeg, niet bij het gevaarlijkste soort klootzak-chefs. Jaz, 31, werkte vroeger in een bekroond eetcafé en beschrijft een van de chefkoks daar als “een complete teringlijer”. “Hij legde lijntjes klaar in de kelder om door de avond te kunnen snuiven,” herinnert ze zich. “Hij begon nog wel oké, maar werd geleidelijk steeds opvliegender. Alle tieners die daar parttime werkten waren doodsbang voor hem.”

Eén medewerker werd vaker belaagd dan de anderen. “Hij had een oogje op een van mijn vrienden,” zegt Jaz. “Hij bleef haar eindeloos eten geven in een poging om haar te versieren. Uiteindelijk was ze flink aangekomen en vertelde hij de mannen dat hij haar aan het vetmesten was zodat ze haar zelfvertrouwen zou verliezen en met hem naar bed zou gaan.” Het hoogtepunt van zijn terreurbewind gebeurde op een rustige zondagavondshift, toen, zoals Jaz het vertelt, “hij haar insloot in de koelcel – hij was 1,95 en ruim 120 kilo – zijn broek uitdeed en haar probeerde te zoenen.”

“Ik heb chefs altijd vermeden in mijn romantische leven,” zegt Robyn uiteindelijk, “omdat ik weet wat ik mezelf aan zou doen. Ik heb ooit een fling met een chef gehad,” geeft ze toe. “Hij vertelde me dat hij in de bak had gezeten voor een gewapende overval, en dat hij na zijn vrijlating in een keuken heeft gewerkt waar een keukenhulp een andere chef heeft doodgestoken.” Die vaardigheden met een mes zijn ineens niet zo sexy meer.

