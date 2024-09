Maak kennis met de locals die op Strange Sounds From Beyond staan

Weinig festivals hebben een naam die de inhoud zo goed dekt als Strange Sounds From Beyond. Zo staat er een Turkse protestzangers (Selda Bağcan), een mythisch jazzcollectief (Sun Ra Arkestra), een Duitser (Bufiman), Vladimir Ivkovic en twee Belgen (Nosedrip en Orphan Fairytale). Natuurlijk hoef je niet per se van buiten de landsgrenzen te komen om het gekke geluid van daarginds te kunnen laten horen. Zelfs binnen de ring zijn er genoeg kandidaten beschikbaar om aanstaande zondag je oren te laten huppelen van verbazing, als ze de ene maffe track na de andere draaien. Sommige van die lokale helden ken je al (Antal, Orpheu, Interstellar Funk), maar er zitten er ook een paar bij waar je misschien nog niet van had gehoord (of wel, maar zeg eerlijk: hoe goed ken je ze echt?) We stellen Margie, Ninauploadz, Luca & Mata Hari en Twice Upon a Time aan je voor.

Margie

Margie heet eigenlijk gewoon Mijke Hurkx, en je kent haar misschien van haar show op Red Light Radio. Daarnaast werkt ze al vijf jaar achter de schermen bij Rush Hour, als communicatie en PR-persoon. Soms mailt of belt ze ons over iets, en niet zelden zijn we dan de rest van de dag vrolijk. Ze komt oorspronkelijk uit Eindhoven, waar ze ook begon met draaien, en later begon ze er met feestjes organiseren (als je uit het Zuiden komt, ben je ongetwijfeld bekend met de legendarische Broke-avonden in het Stroomhuis). We vroegen haar of ze nog een leuk liedje wist, en toen zei ze deze (die we overigens graag langs horen komen, zondag).



Ninauploadz

Ninauploadz ken je misschien van YouTube. Ze heeft een kanaal vol met liedjes die we graag horen, maar die soms moeilijk te vinden zijn. Nina is een beetje zo’n varkentje dat truffels vindt (waarmee we niet bedoelen dat ze eruitziet als een varken, maar wel dat ze door het internet graaft en muziek vindt die erg lekker is en exclusief en waarschijnlijk ook best duur). Als ze met naalden en groeven net zo goed overweg kan als met enen en nullen, wordt het zondag smullen. ET van Carlos Peron (van Yello) is volgens haar bij uitstek een lied dat bij SSFB past.



Luca & Mata Hari

Luca en Robin verzorgen de maandelijkse radioshow van Strange Sounds From Beyond, wat ongetwijfeld de leukste klus is die er bestaat. Zet ons maar op het lijstje van zeer jaloerse mensen. Vorig jaar openden ze op de Red Light Radio-stage, wat ze zelf ‘onwerkelijk’ noemen, maar wat toch echt gebeurt is. En dit jaar gaat het wederom gebeuren. Een ultiem SSFB-lied hebben ze niet, maar na wat aandringen stuurden ze deze nare, enge en kriebelige track van Ted Milton.



Twice Upon a Time

Eigenlijk schrijven ze hun naam zonder hoofdletters, maar onze eindredacteur krijgt een rolberoerte als-ie dat ziet, dus wij steggelen een beetje. Twice Upon a Time ziet Strange Sounds From Beyond als een zoektocht naar grenzeloos mooie muziek. Na hun eigen set kun je ze vinden bij Mutant Beat Dance (het project van Beau Wanzer en Traxx) en Vladimir Ivkovic (een tip: ga daar ook naartoe). Als muzikale toevoeging aan dit korte doch leuke stukje tekst is Kortsluiting van Störung, oftewel hun ideale SSFB-track.