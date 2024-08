Maak kennis met NUBI: het nieuwe techno-project van SMIB

SMIB is een bedrijf, vertelde collectief-lid Tads Thots ons een tijdje terug. En dit bedrijf moet ooit een imperium worden dat de wereld overneemt. Dat de groep creatieven dit op een dag met hun kleding, festival, winkel en hiphop gaat doen, lijkt ons meer dan logisch. Maar dat techno (of zoals ze het zelf noemen: ‘techmo’) ook onderdeel zou worden van hun coup d’état zagen we niet zo snel aankomen. Een zeker lid uit het collectief brengt namelijk vrijdag 26 april zijn project vol vreemde elektronische muziek uit.

Onder de naam NUBI komt de plaat EPISODE I uit op Magnetron Music. De artiest raakte volgens het label van de een op de andere dag verliefd op techno nadat hij Dekmantel Festival bezocht. Hierboven vind je de video voor Tears, het eerste voorproefje van het project.

