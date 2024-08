Maak kennis met Wiesn Koks, de Duitse nepcoke van Oktoberfest

Ah, Oktoberfest. Dit Beierse bonanza in München, dat bij de plaatselijke bevolking als ‘Wiesn’ bekendstaat, wordt jaarlijks door miljoenen mensen bezocht met een bierfestival-checklist van heb ik jou daar: Forse, in lederhosen geklede mannen. Serveersters gekleed in dirndl, met trossen schuimende steins in hun handen. En als je echt geluk hebt, zie je misschien wel een oudere man met knalrode wangen en een gek hoedje op, die halverwege een gesprek op elegante wijze een wit poeder van een tafelrand snuift.

Nee, het is geen cocaïne. Het gebruik van dit legale poeder tijdens Oktoberfest is zelfs erg traditioneel.

Reguliere snuiftabak nemen is al veel langer onderdeel van de Beierse cultuur, maar deze tabaksloze versie is een ongevaarlijk, legaal opkikkertje dat in kleine doorzichtige flesjes wordt verkocht en een suikerige kick geeft, met een fris mintsmaakje. Tegenwoordig staat het snuifpoeder ook wel bekend als Wiesn Koks (Oktoberfest-coke) en Wiesn Pulver (Oktoberfest-poeder). Het zou populair zijn geworden onder de naam Schneeberg, als product van Pöschl Tabak uit 1923, maar in de afgelopen tien jaar hebben er allerlei namaakversies met illegaal klinkende namen de kop op gestoken, waardoor het bedrijf afstand heeft genomen van producten zoals Wiesn Koks.

“Ons tabakvrije snuifpoeder, Schneeberg, bestaat enkel uit lactose, dextrose en mentol en wordt sinds 1923 door ons geproduceerd en verkocht, aan de hand van een geheim en legaal recept,” vertelt Alexander Dalli van Pöschl Tabak aan VICE. “In de zomer zorgt het voor een helder hoofd, in de winter voor een open neus.”

“Ik maakte kennis met Wiesn Pulver zoals het hoort – terwijl ik met slaaptekort enorme pullen bier aan het drinken was in een Oktoberfest-tent,” zegt de in Brooklyn woonachtige copywriter Lev Novak (32), die het twee jaar geleden voor het eerst op het festival heeft geprobeerd. “Ik was met zeven andere vrienden en we moesten allemaal wakker blijven, en een van hen haalde dat flesje tevoorschijn. Ik snoof wat wit poeder en kreeg me toch een klap in m’n gezicht.”

Bij een van de “semi-goedgekeurde” verkopers op het festival krijg je voor 7 euro blijkbaar meer Wiesn Pulver dan acht gozers in een weekend kunnen snuiven. “Wiesn Pulver doet pijn,” zegt hij. “Het prikt veel erger dan cocaïne. Het is alsof je mierikswortel snuift, of een van die belachelijk intense kauwgomreclames. Maar het maakt je neus vrij en maakt je gefocust.

Voor Münchenaren is het ook een manier om hechter met elkaar te worden. “Wiesn Koks is in mijn ervaring een erg sociaal ding,” zegt Felix (25) uit München, die om privacyredenen graag anoniem wil blijven. “Bij Oktoberfest moet je meestal met vreemdelingen aan een tafel staan of zitten. Vaak wordt het poeder rondgegeven nadat je een beetje met de mensen om je heen hebt gepraat, of al meer dan twee maß achter de kiezen hebt.” Maß zijn de dodelijke liter-metingen van bier die ze bij Oktoberfest in plaats van pinten gebruiken.

Novak vindt dat het een perfecte combi is. “Wiesn Pulver is voor Oktoberfest gemaakt. Het is verfrissend en dient ook als opkikkertje – wat wasabi bij het constante bier en pretzels,” zegt hij. “Laten we duidelijk zijn, het is geen drug of iets wat je ooit in je eentje zou willen doen. Het is voor een deel een uitdaging, een verbindingsactiviteit die je aan een tafel hoort te doen met een gozer die Connor heet die een fedora met een veer draagt en een gozer die James heet en net zijn mouwen heeft afgescheurd door met een vork in zijn shirt te prikken.”

Ondanks de vrolijke jovialiteit die met het poeder wordt geassocieerd proberen organisatoren van het festival al jaren een einde te maken aan de traditie. Ze hebben het volgens Dalli zelfs verboden om het met een rietje te snuiven, omdat het zo op cocaïne lijkt.

“Eigenaars van biertenten en beveiliging willen het mogelijk verbieden omdat het er, voor het ongetrainde oog, precies uitziet als cocaïne, het wordt gesnoven als cocaïne, en je krijgt er net als bij cocaïne een kick en een intense reactie van,” voegt Novak eraan toe. Kijk maar eens naar deze video van het festival uit 2021, waarin wat knapen de Wiesn van elkaars, euhm, winterpenen afsnuiven. “Ik kan me voorstellen dat ze het zouden willen verbieden omdat hooligans hun Wiesn Pulver soms met andere stimulanten versnijden, of het gewoon helemaal vervangen.”

En natuurlijk doen mensen dat ook – de poppenkast van Wiesn Koks gebruiken om in het openbaar daadwerkelijke coke te doen.

“Wiesn Koks is een goeie manier om mensen normale coke aan hun tafels te laten doen. Ik heb mensen het daar direct zien doen,” gaat Felix verder. “München is dol op coke, dus het is logisch dat mensen het ook tijdens Wiesn doen, maar het is best gestoord als je het zeer strenge Beierse drugsbeleid ziet.”

Plaatselijke bewoners en toeristen (duh) zijn echter vastberaden om de traditie in leven te houden. Volgens Novak zou het zelfs een perfecte “schadebeperkende gewoonte” kunnen zijn. Hij noemt Wiesn Koks “cocaïne light”, omdat het een beetje dat opwekkende effect heeft maar niets van die vernietigende comedown.

“Als een of ander initiatiefrijk bedrijf verpoederde caffeïne aan het poeder zou toevoegen zouden ze het perfecte product hebben. Je zou het in geportioneerde tubes kunnen verkopen bij tankstations alsof het Dextro is,” voegt hij eraan toe.

Misschien zien we Novak binnenkort wel bij Dragon’s Den. Maar tot die tijd zul je zelf maar wat bij Oktoberfest moeten rondsnuffelen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK .



