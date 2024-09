Maak Mario Batali’s pompoenbruschetta

Dacht je dat het pompoenseizoen voorbij was?

Nee hoor.

Videos by VICE

Maak je geen zorgen – we hebben een geweldig pompoenrecept voor je, niet gewoon eentje waarbij je een klodder pompoenpuree in wat melk en espresso gooit. In de nieuwste aflevering van Moltissimo schuiven American footballspelers Ray Lewis en Rohan Marley aan bij Mario Batali voor een Italiaans-Caribisch fusionmenu. Goudkleurige gazpacho, zwartgebakken rode snapper, en – ta-da – deze onmenselijk lekkere pompoenbruschetta.

De pompoen wordt bereid met knoflook, hete pepers en sareptamosterd, en daarna uitgesmeerd op toast met olijfolie en een beetje zout.

Zelfs de grootste pompoenhaters zullen dit gerecht heerlijk vinden. Grazie, Mario!