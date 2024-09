Maak tijdens de STRP Biënnale een weekje deel uit van onze redactie

Eind deze maand is Eindhoven het walhalla voor alles wat er zich tussen kunst en technologie bevindt. De STRP Biënnale 2017 kom er namelijk aan. Tien dagen lang is het Klokgebouw gevuld met het vernieuwendste op het gebied van creatieve technologie. Dit jaar is het thema Senses & Sensors, dus verwacht dat er gespeeld gaat worden met je zintuigen en sensoren, hun elektronische tegenhanger. Natuurlijk zal Creators daar zijn om voor jou verslag te doen. Maar buiten dat hebben we nog een extraatje: de kans om tijdens de STRP Biënnale voor even deel van onze redactie te zijn.

Samen met STRP organiseren we STRP Makes Sense, een zevendaagse workshop kunstkritiek. Toon Heesakkers, de hoofdredacteur van Creators, gaat met je op zoek naar originele manieren om voor een groot publiek over de kunst van het festival te schrijven. Daarnaast sluiten vanuit STRP kunstenaars, designers, schrijvers en gastdocenten aan om hun eigen expertises te delen. Uiteindelijk is het doel om een sterk onderbouwde kritiek op een van de programmaonderdelen van de STRP Biënnale 2017 te maken. Dat kan in de vorm van tekst, maar we staan je zeker niet in de weg om het op een andere creatieve manier uit te werken.

De masterclass is van zaterdag 25 maart tot en met vrijdag 31 maart. Tussen 11:00 en 16:00 zijn de dagelijkse redactievergaderingen en presentaties. Natuurlijk zal je voor je stuk ook op pad gaan en het kan zijn dat het buiten die tijden is. Deelname kost 50 euro en daarvoor krijg je iedere dag lunch en negen dagen lang volledige toegang tot het programma van STRP Biënnale 2017.

Er is plek voor maximaal vijftien deelnemers, dus snel aanmelden is slim. We vragen je ook om een cv en een korte motivatie mee te sturen, zodat we een goede keus kunnen maken.

Heb je geen vragen meer? Meld je dan voor 19 maart aan via email.

Meer informatie over STRP en deze masterclass vind je op de website van STRP.