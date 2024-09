Vegetarische wontons met paddenstoelen, rettich en Chinese kool

Porties: 1

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 20 minuten

INGREDIËNTEN

Videos by VICE

Voor de wontons

5 grote wontonbladeren

200 gram gekookte rijst (of kleefrijst)

2 eieren (1 om te binden, 1 om te bakken)

10 gedroogde paddenstoelen, fijngesneden

10 shiitake, fijngesneden

50 gram rettich fijngesneden

3 bosuien (alleen het wit, het groen is voor de garnering)

1 takje koriander

2 grote bladeren Chinese kool

Chinese five spice en zout naar smaak

Voor de saus

1 eetlepel chilivlokken op olie

2 eetlepels sesampasta

1 eetlepel sojasaus

1 eetlepel zwarte rijstazijn

Voor de garnering

2 eetlepels gehakte pinda’s

3 bosuien (alleen het groen)



BEREIDING



1. Breng water aan de kook en kook de rijst. Haal de pan van het vuur wanneer de rijst gekookt is en meng, als je geen kleefrijst gebruikt, 1 ei met de gekookte rijst, om de rijstkorrels met elkaar te binden. Ontdooi ondertussen de wontons.

2. Breng een pan water aan de kook. Bak ondertussen 1 roerei. Meng het roerei met de fijngesneden groenten en kruiden in een bak. Vul de wontons met het mengsel en draai ze goed dicht. Gooi de wontons in kokend water en laat vier minuten koken.

3. Maak de saus door de chilivlokken, sesampasta, sojasaus en black rice vinegar saus te mengen in een kom. Roer goed.

4. Haal de wontons uit het water en laat ze goed uitlekken. Hussel ze door de saus. Garneer met gehakte pinda’s en het groen van de bosuien.

Tip van de chef-koks: Door kleefrijst te gebruiken heb je geen ei nodig en worden de wontons vegan. Verder kun je zoveel afwijken van het recept als je zin hebt: experimenteer met de restjes in je koelkast.