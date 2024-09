Maak voor de verandering geplette aardappels in plaats van gestampte

Aardappels kun je stampen, bakken of in dunnen reepjes frituren. Weet je wat ook een goed idee is? Koken, pletten en frituren.

Dit recept kregen we restaurant Basalt in Californië. Hier bakken ze hun aardappelen goudbruin en knapperig van buiten, zodat ze zacht en hartig worden van binnen. Maar eerlijk is eerlijk, het is vooral het sausje wat ze uniek maakt. Je neemt crème fraîche en mengt dit met aangebrande ui, knoflook, peterselie, limoensap en peper en zout.

De aardappels smaken dan ineens naar een verbeterde versie van sour cream & onion-chips.