Maak voortaan zelf de sausjes voor bij je vette hap

Als je de zelfcontrole hebt om fastfood te weerstaan en zin hebt om zelf wat burgers te bakken, dan kun je net zo goed ook zelf de sausjes maken. Zelfgemaakte saus brengt alle gerechten naar een nieuw niveau, en dat zonder conserveringsmiddelen en andere troep.

We besloten ’s werelds beste sausrecepten te verzamelen, zodat jij je keuken volledig kunt ombouwen tot een fastfoodrestaurant. Het gaat misschien allemaal niet zo snel als bij de Maccie, maar smaakt tenminste niet naar plastic.

RECEPT: Zelfgemaakte Mayonnaise



Dit recept komt rechtstreeks uit onze testkeuken en smaakt naar veel meer dan dat kloddertje vet uit een glazen potten. Waarom zou je dat massaproduct op je oh-zo zorgvuldig samengestelde cheeseburger gooien, als je ook een zelfgemaakte variant kunt gebruiken waarbij je ook nog eens een gratis work-out krijgt. De meeste benodigdheden heb je waarschijnlijk al in huis. Je kunt het met een garde doen (gratis sport), maar als je een blender hebt ben je in een mum van tijd klaar (sneller snacken).

RECEPT: Zelfgemaakte Special Sauce

Fastfood is onlosmakelijk verbonden met een specifieke dubbele burger die de wereld van fastfood volledig op z’n kop heeft gezet. Deze burger – waarvan ik de naam niet ga noemen – heeft de manier waarop we naar saus kijken compleet veranderd. Deze scherpe oranje saus geeft een zoete uiensmaak aan alles waar je het opkwakt. Dus waarom serveer je deze saus niet bij taco’s of frietjes? Met dit recept wordt jij de meester van de special sauce!

RECEPT: Zelfgemaakte Mosterd

Fastfoodmosterd is prima, maar het mist vaak de azijnkick die echte mosterd heeft. Als je het zelf maakt, kun jij de intensiteit en alle andere smaken bepalen. Het duurt maar vijf minuutjes om te maken en blijft tot wel drie maanden goed. Moet ik nog meer zeggen?

En ketchup? Dat haal je verdomme gewoon uit een fles.