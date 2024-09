Maak wentelteefjes van je pizza

Porties: 1

Voorbereiden: 2 minuten

Totaal: 7 minuten

Ingrediënten

overgebleven pizzastukken

eieren

paprika

kosherzout en versgemalen peper, naar smaak

Bereidingswijze

Een nachtje uit eindigt bijna altijd met fastfood. Vaak ook met pizza, en meestal met meer pizza dan ik op kan.

Als ik niet wakker word op de bank met een vettige kartonnen doos tegen mijn borst geklemd, betekent dat dat het me gelukt is om de pizza veilig te stellen in de koelkast. Heerlijk: weinig dingen in het leven zijn beter dan koude pizza als ontbijt.

Behalve wentelteefjes gemaakt van pizza. Er is eigenlijk niet echt een recept. Klop gewoon wat eieren in een kom, doe daar een beetje paprika bij, een snuf gemalen peper en een snuf zout. Dip de pizza in het ei en bak vervolgens in een pan.

Klaar is Kees!

Je kan er ook creatief mee zijn: gooi er alles bij waar je zin in hebt (of in ieder geval alles wat je na een zware nacht binnen kan houden). Spek is altijd goed, gebakken ui, geraspte aardappel. De opties zijn letterlijk eindeloos.