Maarten van der Kamp legt al dik zes jaar de straten van Amsterdam vast

Maarten van der Kamp is al sinds 2010 fotograaf, maar begon zijn carrière als schrijver bij Trouw, waar hij op z’n zestiende een column had. In de jaren erna verdiende hij z’n brood als fotomodel, overwon hij een drankprobleem en stortte zich uiteindelijk op de straatfotografie. Nu loopt hij regelmatig uren te struinen over straat, op zoek naar de momenten van schoonheid, humor of ongemakkelijkheid die om een foto vragen. Maarten schiet alles analoog met handmatige scherpstelling, wat zoveel betekent als dat hij als fotograaf z’n techniek volledig onder controle heeft.

Aanstaande vrijdag 4 november opent in Amsterdam een expositie rond zijn nieuwe boek De Amsterdammers, dat uitgegeven wordt door Das Mag en Top Notch. Bij de expositie zijn alle honderdvijftig foto’s uit het boek te zien en te koop.

Bekijk hieronder alvast negen ongeziene foto’s die het boek nét niet hebben gehaald.

De Amsterdammers is nu te bestellen bij Das Mag. Kijk hier voor meer informatie over de boekpresentatie en expositie.