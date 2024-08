Maartje Wortel voelt zich niet zo snel geïntimideerd

Iedereen wil zich overal veilig kunnen voelen, ook op straat. Toch krijgen veel vrouwen en lhbt’ers relatief vaak met straatintimidatie te maken. Ze worden dan publiekelijk nageroepen, uitgescholden, nagefloten of er worden seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Een reactie hierop of tegenspreken kan soms zelfs wel leiden tot agressief gedrag. Schrijver Maartje Wortel (34) heeft als vrouw en als lesbienne ook weleens te maken gehad met straatintimidatie. Ik sprak met met haar over wat dit met haar doet.

i-D: Waar denk jij aan bij straatintimidatie?

Maartje: Ik voel me niet zo snel geïntimideerd, dus ik heb er niet per se een helder beeld bij. Ik denk eerder aan iemand die op de grond tuft dan iemand die me lastig valt. Iemand spuugde namelijk een keer op de grond toen ik met mijn vriendin voorbij liep en dat is heel vernederend en denigrerend.

Hoe kan het dat jij je niet zo snel geïntimideerd voelt?

Ik vind mensen niet zo snel intimiderend en bovendien zie ik niet zo snel gevaar. Ook voel ik me niet zo snel aangesproken, tenzij ik me verantwoordelijk voel voor iets wat ik fout doe. Vaak als mensen willen intimideren gaat het nergens over. Als het dus over homoseksualiteit gaat denk ik heel simpel; ik doe niets verkeerd, dus het is jouw probleem.

Voel jij je wel eens geïntimideerd op straat vanwege het feit dat je lesbisch bent?

Gek genoeg merk ik dat het afhangt van met wat voor type vrouw ik op straat loop. Ik heb zeven jaar lang een vriendin gehad die er heel sterk uitzag, ze deed namelijk aan kickboksen. De reacties waren anders dan wanneer ik met een kleiner meisje loop.

