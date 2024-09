Mac DeMarco die karaoke zingt maakt je gegarandeerd vrolijk

Zit je midden in een dinsdagdip? Google je al de hele dag naar plaatjes van honden en katten met mensenkleren aan om je wat beter te voelen? Geen zorgen: we hebben het beste antidepressivum gevonden dat je vandaag tegenkomt. De bovenstaande video laat een uiterst opgewekte Mac DeMarco zien die het overdreven leuke liedje Just The Way You Are van Billy Joel zingt in karaoke. Gegarandeerde vrolijkheid!

De zorgeloosheid van dit filmpje is herkenbaar voor alle fervente karaokezangers. Met die microfoon in je hand kan niemand je meer wat maken. Je bent één met je liedje en met het universum. Kijk hoe Mac op nonchalante wijze zijn biertje laat meedeinen, terwijl hij meeschreeuwt met het nummer. Kijk hoe hij diep in trance lijkt te zijn. Mac DeMarco laat zien waar karaoke allemaal om draait: je hart en ziel verliezen in een liedje.

(Video via YouTube)