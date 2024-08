Mac Millers dood om Ariana Grande laten draaien is een seksistische afleiding

Afgelopen vrijdag berichtte TMZ dat Mac Miller (geboren als Malcolm James McCormick) op 26-jarige leeftijd is overleden aan een overdosis. De rapper, muzikant en songwriter van onder andere de hits Self Careen My Favorite Part was eerder die dag dood aangetroffen in zijn huis in Los Angeles.

De forensisch arts ter plaatse verklaarde in een statement het volgende: “Om 11:51 werd Miller doodverklaard. Hoe hij is overleden hebben we nog niet vast kunnen stellen, dat wordt op dit moment onderzocht.”

Direct na dit nieuws werd er op sociale media druk gespeculeerd over Millers muzikale carrière en zijn ex-vriendin Ariana Grande. In september 2016 maakte het koppel hun relatie bekend, en in mei 2018 kondigde Grande aan dat ze uit elkaar gingen vanwege hun “werkschema’s”. Later die maand reed Miller zijn auto total-loss tegen een elektriciteitsmast, nadat hij dronken achter het stuur was gaan zitten. Zijn alcoholpromillage was twee keer zo hoog als toegestaan, rapporteerde TMZ.

Miller was al jaren open over zijn drugsverslavingen, met name over zijn lean-gebruik (een combinatie van hoestdrank met codeïne en promethazine). “Van wiet werd ik helemaal niet relaxed, eerder paranoïde,” zei Miller in 2016 in de documentaire Stopped Making Excuses. “Dus ik had een drugs nodig die wat verdovender werkte, eentje waardoor je wat minder in je hoofd blijft zitten zeg maar. Dus ja, daarom ging ik andere drugs gebruiken, want ik haat het om nuchter te zijn. Ik wilde een drugs vinden die ik goed kan hebben.”

Ondanks het feit dat hij zo open en eerlijk was over zijn verslavingsproblemen, gebruikten mensen op sociale media Grande als zondebok voor zijn auto-ongeluk.

“Mac Miller die zijn G-Wagon kapotrijdt en gepakt wordt voor rijden onder invloed nadat Ariana Grande hem heeft gedumpt voor een andere gast, terwijl hij net zijn hart heeft uitgestort op het album dat hij voor haar maakte en The Divine Feminine noemde, is het meest hartverscheurende wat er in Hollywood gebeurt,” zei Elijah Flint op Twitter. Flints tweet werd 31.000 keer geretweet, 140.000 keer geliked en in de comments gingen mensen uitgebreid met elkaar in discussie over welke rol de zangeres zou hebben gespeeld in het verkeersongeluk.

Als reactie op de tweet van Flint schreef Grande het volgende: “Wat bizar dat je vrouwelijk zelfrespect en eigenwaarde minimaliseert door te zeggen dat iemand in een giftige relatie moet blijven, omdat hij nou eenmaal een album over haar heeft gemaakt, wat trouwens niet eens waar is …”

Na het nieuws van vrijdag waren mensen op Twitter en Instagram er snel bij om Millers dood aan Grande toe te schrijven. De zangeres ontving zo veel dreigementen, dat ze uiteindelijk de comments op haar instagrampagina uitschakelde.

“Vrouwen dragen de enorme last verantwoordelijk te worden gehouden op het moment dat er iets misgaat in hun families,” vertelde traumapsycholoog en universitair hoofddocent van Yale School of Medicine Dr. Joan M. Cook aan Broadly via mail. “We hebben veel te vaak de schuld gekregen voor zowel het veroorzaken van de stoornissen van onze kinderen als voor het voorkomen van hun tragedies. Het slachtoffer de schuld geven (vaak een vrouw) en de dader vrijspreken (vaak een man), is ook een bekend fenomeen bij gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit soort incidenten sluiten perfect aan bij dit geval met Ariana Grande – dat zij verantwoordelijk wordt gehouden voor de overdosis die haar ex-vriend Mac Miller zelf heeft genomen.”

De voorzitter van de National Organization for Women (NOW), Toni Van Pelt, deelt soortgelijke gevoelens hierover. “Wat er gebeurde met Ariana Grande was afschuwelijk, mensonterend en regelrecht seksistisch,” zei Pelt in een verklaring aan Broadly. “Intimidatie – inclusief online intimidatie – van vrouwen komt voort uit misogynie, angst en de behoefte aan macht. Waarom wordt het vrouwen vaak kwalijk genomen als ze een einde maken aan een ongezonde relatie en verdergaan? In historische context worden mannen traditioneel gezien als de kostwinner in een relatie, terwijl vrouwen de emotionele last dragen door thuis voor de kinderen (als die er zijn) te zorgen, te koken, schoon te maken en een emotionele steunpilaar te zijn voor hun man.”

Pelt legt ook uit dat het niet Grande’s taak was om op Miller te passen in de relatie. “Mac Millers dood door een [vermeende] overdosis is verschrikkelijk, maar zijn eigen schuld. Het had absoluut niets te maken met Ariana Grande. Het was niet haar verantwoordelijkheid om hem te redden ín de relatie, en net zo goed kunnen we haar ook niet opzadelen met zijn dood. De entertainmentindustrie moet een manier vinden om slachtoffers van drugsmisbruik te ondersteunen.”

Terwijl familie, vrienden en fans rouwen om het verlies van Millers kortstondige carrière, vindt Cook het heel belangrijk dat we er geen seksistische denkpatronen op nahouden in de zoektocht naar antwoorden op zijn dood.

“Het is misschien makkelijker of handiger – of het zit gewoon vastgeroest in onze maatschappelijke normen – om een vrouw als zondebok aan te wijzen in plaats van een volwassen man verantwoordelijk te houden voor zijn eigen gedrag. Maar de tijd is gekomen om hier als samenleving iets aan te doen.”