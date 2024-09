Macaroni met krab en kaas

Porties: 4 personen

Voorbereiding: 45 minuten

Totaal: 80 minuten

Benodigdheden



450 gram macaroni

450 gram cheddar, geraspt

110 gram zwitserse kaas, geraspt

110 gram parmezaanse kaas, geraspt

50 gram slagroom

Zwarte peper

450 gram krabbenpoten

2 eetlepels boter

1 ui, fijngesneden

8 champions

1,5 eetlepel rookaroma

3 eetlepels kippenbouillon

1 bosje bieslook, gesneden

1 citroen, met schil

Recept

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Breng een grote pan water met zout aan de kook en voeg de macaroni toe. Verwijder vlak voor het al dente is (het gaard nog door in de oven). Giet de pasta af en stop het in een grote kom.

2. Voeg de cheddar-, zwitserse- en parmezaanse kaas toe aan pasta (bewaar een beetje parmezaanse kaas voor bovenop de mac-n-cheese). Roer totdat de kaas smelt. Voeg de slagroom en zwarte peper toe.

3. Breng in een andere pan water aan de kook en voeg de krabbenpoten toe. Kook totdat ze volledig gaar zijn, 5-8 minuten, afhankelijk van de grote. Verwijder uit de pan en wacht tot ze koel genoeg zijn om vast te houden.

4. Zet een grote koekenpan op middelhoog vuur en smelt de boter. Voeg de uien en paddestoelen toe, bak totdat ze zacht zijn, ongeveer 5 minuten. Voeg het rookaroma en de kippenbouillon toe en roer.

5. Gebruik een gekarteld mes om de krabbenpoten te openen en haal het vlees eruit, snij het in 1 cm ronde stukjes, doe het in het mac-n-cheese-mengsel.

6. Doe alles in een ovenschaal, besprenkel de bovenkant met bieslook en het restje parmezaanse en bak het niet afgedekt voor 30-35 minuten, tot de bovenkant bruin is. Serveer het met citroenzest.