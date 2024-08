Made helpt YouTubers als Joost, OnneDi en Teske met hun muziekcarrières

Er is in 2017 behoorlijk wat te doen geweest rondom de doldwaze wereld van YouTube. De kijkcijfers van grote kanalen groeien nog steeds als kool, en bepaalde artiesten die landelijke bekendheid kregen op dat platform kregen ook nog eens voet aan de grond in de muziekwereld. De jongens van Supergaande scoorden een dikke hit, Joost maakte een volwaardig album en verkoopt een landelijke tour uit, iemand als Wolter Kroes weet precies dat hij met StukTV moet samenwerken, en als klap op de vuurpijl bracht Famke Louise een van de meest besproken tracks van het jaar uit.



Ik schreef hier al eerder dat er in de muziekwereld voldoende plek is voor iedereen die liedjes uit wil brengen, en dat de kritiek van bepaalde rappers die vinden dat het schadelijk is voor de ‘hiphopcultuur’ begrijpelijk maar lichtelijk overdreven is. Wat je mening ook is: als iemand met een enorme achterban muziek wil uitbrengen, moet daar ruimte voor zijn. Het nieuwe platform Made wil hierin een rol spelen. Oprichters David Koster en Omar Kbiri werken samen met YouTubers als Joost, Teske en OnneDi, en helpen deze artiesten met hun muzikale carrières.



