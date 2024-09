Wie had dit zien aankomen? Madlib en DOOM blazen Madvillain nieuw leven in. Hetzelfde duo dat de klassieker Madvillainy maakte, brengt nu een nieuw nummer uit: AVALANCHE. Het liedje was al een paar keer gelekt, maar het lijkt erop dat we eindelijk de officiële versie hebben. Madlibs productie, met een psychrocksample van een Farfisa-orgel, past perfect bij de abstracte spraakwaterval van DOOM. Beluister het hieronder.