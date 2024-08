Mag de man die kunstschaatst op ‘Turn Down For What’ aub een gouden medaille?

Bestaat er een lied waar je energieker van wordt dan Turn Down For What van Lil Jon? Nee. Het is energie in een flesje. De vraag die centraal staat in het refrein – turn down for what? – is niet eens echt een vraag. Het is een mantra, een weigering om down te turnen terwijl je het schreeuwt tegen je huisgenoot na je achtste biertje op woensdagavond als hij komt vragen of de muziek wat zachter kan.

Oké, nu volgt er een gek bruggetje, maar luister: niet lang geleden heeft de organisatie die over kunstschaatsen gaat gezegd dat er vanaf nu liedjes met tekst gebruikt mogen worden in het kunstschaatsen (dat mocht dan waarschijnlijk eerst niet?). Het zal je dan ook vast niet verbazen dat Turn Down For What bij uitstek een geschikt lied is om op te kunstschaatsen. Jij dacht dat dit een gracieuze sport was? Ha. Dacht het niet. Kijk hieronder maar eens naar Jimmy Ma, die gisteren meedeed aan het kampioenschap kunstschaatsen in Amerika.

Someone really skated to Lil Jon's "Turn Down for What" at US Figure Skating Nationals 😂pic.twitter.com/HpTvNGhnku — (@3lone) January 5, 2018

Tegen USA Today vertelde Ma het volgende over zijn keuze voor Lil Jon: “Kunstschaatsen is een extreme sport. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen zien dat dit zowel een prachtige kunstvorm als een prachtige sport is. Ik wilde dat iedereen hyped zou worden. De oude mensen moesten opgejut worden en jongeren moeten gaan denken dat het cool is.”

Zie je? Jimmy Ma snapt het. Geef hem nu snel zijn gouden medaille.