‘Mag ik je tieten zien?’ gaat over hoe erg het is als je naaktfoto’s viral gaan

Zangeres Sia zette vandaag een naaktfoto van zichzelf op Twitter, nadat iemand had gedreigd foto’s van haar, bloot in de zon, aan fans te verkopen. Een actie die de verkoop misschien niet voorkomt, maar Sia in ieder geval veel aandacht oplevert voor haar nieuwe album, en haar tot vrouw van de dag maakt.

Nu ongeveer al onze communicatie via online verkeer gaat, en we nou eenmaal altijd graag naar elkaars billen kijken, is het gevaar dat je blootfoto’s in mobieltjes terechtkomen van iemand voor wie ze niet bedoeld zijn. En met een beetje pech gaan ze ook nog viral.

Wat kan je doen als jouw blote borsten ongevraagd op iedere groepschat te zien zijn? In de nieuwe driedelige serie Mag ik je tieten zien?, vanavond om 22:00 uur op NPO 3, laat Tatum Dagelet zien wat de gevolgen kunnen zijn van het verspreiden van sexy of gewoon naakte beelden. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de foto’s ooit te laten verdwijnen, of zullen deze je de rest van je leven blijven achtervolgen? Ik belde Tatum op om te horen of haar eigen borsten ook wel eens in verkeerde online handen zijn beland.

Broadly: Hey Tatum, vanavond is de eerste aflevering van Mag ik je tieten zien? op televisie. Waarom moest dit programma er komen?

Tatum: Toen het productiebedrijf vroeg of ik iets met het onderwerp te maken had, dacht ik meteen aan mijn vijftienjarige, puberende dochter. Ik ben moeder, dús ik heb met dit onderwerp te maken. Als een jongen een foto van zijn ontblote bovenlichaam stuurt naar haar, dan verwacht hij een sexy selfie terug. Pubers flirten online en daar is op zich niks mis mee, maar als zo’n foto in de verkeerde handen terechtkomt, dan kan dat grote gevolgen hebben. Een meisje van 14 of 15 kan hierdoor van een flat springen.

Heb je het met je dochter over sexting, shaming en sextortion?

Ja, heel vaak, want opvoeden betekent tegenwoordig ook opvoeden op het internet. Ik vertel haar dat ze bewust moet zijn naar wie ze wat stuurt omdat online foto’s onuitwisbaar zijn. Mijn dochter heeft voorbeelden zoals de Kardashians en Kylie Jenner, die aan de lopende band sexy foto’s van zichzelf posten. Ik vind het moeilijk om een balans te vinden als moeder. Je wilt niet zeggen dat sexy vies is, of dat niemand te vertrouwen is maar ik weet ook dat een sexy foto op een site kan belanden waar mannen zich op rukken.

Heb je zelf wel eens je tieten naar iemand gestuurd?

Vroeger maakte ik wel sexy polaroids, dat vond ik leuk. Maar toen was nog niks online, sexting bestond nog niet. Maar ik heb daarna ook wel eens een vriend gehad in het buitenland, en dan stuurden we elkaar sexy foto’s. Dat is gelukkig goed gegaan, hij was te vertrouwen.

Vind je dat de politiek zich hier tegenaan moet bemoeien?

Er moét nieuwe wetgeving komen. Sites zoals Geenstijl en Dumpert, die worden niet gecontroleerd. Dat kan toch niet waar zijn?! Elk filmpje of foto kan geplaatst worden. Ik vind het zo afschuwelijk dat al die comments daar worden geplaatst, dat is afschuwelijk. Dan ben je al slachtoffer, en dan word je ook nog aan de schandpaal genageld en gevictimblamed.

Bureau Halt is net gestart met een nieuwe interventie tegen sexting, respect online , om jongeren van 12 tot en met 17, die lichte vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, bewust te maken. Is dit een goed idee of niet?

Ja, want veel daders zijn zich niet bewust van de gevolgen voor de slachtoffers. Iedereen moet weten wat voor gevolgen het verspreiden van foto’s en filmpjes kan hebben. Dus ik denk dat er heel veel over gepraat moet worden, daarom hoop ik ook écht dat dit programma zorgt voor meer bewustwording.