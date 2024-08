Magische foto’s van de gitzwarte nacht in India

Zet je kunstneus maar op, want nieuw fotografietalent kun je van 21 tot 23 september bewonderen bij UNSEEN in Amsterdam – een reusachtige expositie in de Westergasfabriek waarin hedendaagse fotografie centraal staat.

Een van die talenten is visueel kunstenaar Arko Datto. Hij maakte in India de nachtelijke serie Will my mannequin be home when I return. “In de nacht is het leven en de expressie daarvan het diepst, het meest oprecht en het meest intens. De serie gaat om het nachtleven en de ruimte die de nacht inneemt – elementen die zowel in harmonie leven maar tegelijkertijd altijd in conflict met elkaar zijn. Mannequin is een portret van de nacht in India,” zegt hij tegen Unseen Magazine. Het gebruik van levendige kleuren is belangrijk in het werk van Arko: “Kleur heeft een beladen rol in de manier waarop gekoloniseerde gebieden in het verleden zijn gerepresenteerd. Ik probeer, door middel van het gebruiken van specifieke kleuren, die bestaande narratieven en geschiedenis te bevragen en te doorbreken,” zegt hij.

Bekijk hieronder alvast een paar wonderlijke foto’s waarin de nacht van India centraal staat, die enerzijds betoverend, maar anderzijds gitzwart kan zijn.