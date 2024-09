Deze clip van Major Lazer, PARTYNEXTDOOR en Nicki Minaj is geregisseerd door Stromae

De opkomst van selfies is het ergste dat de mensheid in de afgelopen jaren is overkomen, toch? Het feit dat de jeugd tegenwoordig zo zelfverzekerd is dat het constant foto’s van zichzelf neemt is een teken dat de maatschappij ten onder gaat. Veel erger dan schimmige overheden, racisten, kapitalisme en al het andere dat de vorige generatie ons bracht. Smartphones zijn van de duivel!

Op het feestje in de nieuwe clip van Major Lazer met PARTYNEXTDOOR en Nicki Minaj zie je deze teloorgang in volle glorie. Iedereen is bezig met zijn mobiele telefoon en let niet op de omgeving – zelfs twerkende mensen trekken niet de aandacht van deze afgestompte maar modieuze millennials. Is dit hoe het einde van de wereld eruitziet?

Leuk detail: de clip van Run Up is geregisseerd door Stromae en twee anderen uit het Mosaert-team. Bekijk de video hieronder.