Maak deze monsterbagel van Action Bronson uit ‘Fuck, That’s Delicious’

Genoeg tentjes in Amsterdam zullen beweren dat zij de allerlekkerste bagel maken. Met maanzaad, roomkaas en jalapeñopepers, bijvoorbeeld. Of een bagel met knoflookolie, lente-uitjes en nog meer roomkaas. Damn. Of de klassieker met kaas, eieren en bacon.

Maar hoe zorg je er nou voor dat je écht indruk maakt met je eigen bagel-creatie? Vraag het Al Brown van Best Ugly Bagels in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Zijn zaak is misschien niet gevestigd in een van de twee grootste steden uit de bagelwereld, New York of Montreal, maar de beste man doet prima zaken. Action Bronson bracht een bezoekje aan de zaak in de laatste aflevering van Fuck, That’s Delicious, en jeetje, wat was hij enthousiast over die bagels.

“We lopen al een tijdje te stoeien met een idee voor een nieuwe bagel, met kerrie-ei erop,” vertelt Brown voordat Mr. Wonderful binnenkomt. “Misschien dat Action er zijn persoonlijke draai aan kan geven, en maken we er de Action Bronson-bagel van.” Action ziet dat wel zitten. “Hier zou ik moeten wonen,” roept hij uit, terwijl hij verlekkerd toekijkt hoe bagels in een badje van honingwater worden gekookt en vervolgens naast een vuurtje opgewarmd worden.

Al Brown brengt Action Bronson de liefde voor het Nieuw-Zeelandse kerrie-ei bij, die in plakjes gedrapeerd wordt op een bagel met koriander, kimchi, kerrieblaadjes, steaksaus en een saus van jalapeño. “Ik denk dat we er bijna zijn,” begint hij, terwijl hij zijn bagel de stonerfood-kosmos in lanceert met een handje gekruimelde aardappelchips.

“Je moet nog een naam bedenken,” zegt Al.

“Ik noem ‘m de Sunday Schmooze.”

RECEPT: De bagel van Action Bronson

En daar is-ie dan. Maak deze bagel en geniet ervan. Verras je vrienden ermee op een katerdag, en ze zullen onvoorwaardelijk van je houden.

