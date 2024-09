Malala vertelt wat ze tegen Trump zou zeggen over de vluchtelingencrisis

De negentienjarige activist Malala Yousafzai wil dat meisjes overal ter wereld naar school toe kunnen, en dankzij haar inzet voor deze en andere zaken is ze de jongste persoon ooit die de Nobelprijs voor de Vrede mee naar huis mocht nemen.

Yousafzai groeide op in het noordwesten van Pakistan en sprak zich toen al uit tegen de Taliban, omdat zij meisjes verbieden om naar school te gaan. Ze pleitte voor mensenrechten en onderwijs, wat ertoe leidde dat de Taliban haar in 2012 probeerde te vermoorden. Yousafzai overleefde de aanslag en richtte – na maanden op de intensive care te hebben gelegen – het Malala Fonds op, dat zich inzet voor toegang tot goed onderwijs voor meisjes tot twaalf jaar oud. Ze werd daarmee de jongste ‘VN-Boodschapper van de Vrede’ ooit.

Broadly sprak met Yousafzai op het VN-hoofdkantoor in New York over haar recente werk met vluchtelingen over de hele wereld, en over de Girl Power Trip, een wereldwijde tour waarin ze meisjes ontmoet die zich inzetten voor een betere maatschappij. Yousafzai vertelde wat ze president Trump zou willen zeggen over de huidige vluchtelingencrisis, en wat zij denkt dat vrouwen en mannen zouden moeten doen in dit huidige turbulente politieke klimaat – vrouwen moeten volgens Malala in zichzelf blijven geloven, en samen sterk staan.

