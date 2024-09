Malbetrieb lanceert zijn nieuwe label Lines

Als resident en mede-oprichter van Paradigm in Groningen is Niels Schilder alias Malbetrieb een sleutelfiguur in het nachtleven van het hoge Noorden. Hij is bijna twee decennia actief, stond met zijn melancholische en melodieuze deephouse op festivals als DGTL, Awakenings en Loveland en bracht muziek uit via Something Happening Somewhere en Kontra Musik. Nu richt hij een eigen label op, Lines, waarmee hij nieuw talent naar voren schuift. Er staan al een stuk of tien EP’s en compilaties klaar.

Wij hebben de eer zijn allereerste release voor Lines te laten horen: twee tracks van de veelbelovende Groningse producer Jolar Drim. De ene is een nogal spacey acid-rammer, de ander is een tikkeltje dromeriger. Laurent Garnier heeft alvast laten weten dat hij het trippy shit vindt, en wij zijn het daar ontzettend mee eens. Luister de EP hieronder. We spraken er ook even over met Niels.

THUMP: Hoi Niels. Het artwork van Lines komt van je eerste illegale feesten vandaan. Neem me eens terug naar die tijd.

Niels Schilder: Ja, dat was in 1995 of 1996. We hadden al wat feestjes gegeven waar we geld mee hadden verdiend, en we besloten om één groot feest te geven waar we alles aan gingen uitgeven, in een steeg bij een scheepswerf in Lemmer. We hadden een fles champagne per bezoeker gekocht. In die tijd was er nog niet echt internet, dus we kregen onze informatie via flyers, platenzaken en wat Gert van Veen in de kranten schreef. Naast Thunderdome waren er geen grote feesten in het Noorden, ons feest was echt een allegaartje. Er zat geen enkele lijn in: van hardcore naar een club-dj, we hadden geen idee wat we deden, en dat maakte het juist wel leuk.

Is dat ook de gedachte achter Lines?

Haha, niet per se. De muziek is zo basic als het maar kan: ik zit niet te wachten op zwaar intelligente muziek, maar het hoeft ook niet heel functioneel te zijn. Is het techno of house? Nee, het zeurt er een beetje tussenin. Dat vind ik het interessantst om te maken, muziek waar net iets meer in had gezeten. Niet met enorme climaxen, geen enorme hits, maar dat maakt het spannend.

De eerste release is van Jolar Drim, wie is dat?

Hij is een jongen uit Groningen van 23 of 24. Dit is zijn allereerste release, het zijn de eerste platen die hij heeft afgemaakt. Hij wist niet wat hem overkwam, hij vindt het allemaal heel spannend. Ik heb hem vijf maanden geleden getekend, en sindsdien heb ik de tracks elke dag geluisterd. Toen ik ze binnenkreeg dacht ik al: wat de fuck, man! Zo goed! Het is zó simpel, met maar een paar lagen: een kick, wat percussie en een melodie. ik vind het heel kenmerkend voor wat ik met het label wil doen.

Laurent Garnier is al fan, hoe komt de muziek bij hem terecht?

Heel simpel: hij heeft een e-mailadres dat wel bij de meeste labels ligt. Daar heb ik een mailtje naartoe gestuurd. Maar dat hij reageert is wel heel bijzonder. Mijn eerste vinylplaten waren van hem, zo’n mailtje van hem betekent meer dan twintig andere mails. Dat hij het trippy shit vindt, dat is te gek.

Lees ook het interview dat we vorig jaar met Malbetrieb deden. Lines houdt zaterdag 5 november zijn eerste labelnacht in Paradigm, Groningen.