Malcolm X haalde Yung Nnelg uit zijn creatieve dip

Nadat Yung Nnelg een jaar geleden zijn EP FOXP2 uitbracht, voelde hij de behoefte om aan een nieuw project te werken, wat in eerste instantie niet soepel ging. “Ik nam veel op met Idaly en Bokoesam, maar toen ik aan mijn eigen project moest zitten lukte het maar niet,” bekent hij. “Ik dacht te veel na over dat het hoe dan ook mijn vorige werk moest overtreffen. Het moest compleet vernieuwend worden. Deze gedachtes pushten mij om half in de studio te wonen; ik raakte uitgeput, en juist daarom lukte het niet. Op een gegeven moment zat ik in een diep creatief dal.”

Uiteindelijk kroop Nnelg uit zijn dip door erover te praten, de situatie te relativeren en veel boeken te lezen. Ik was benieuwd naar de auteurs en de boeken die zijn nieuwe EP Contra hebben gevormd. De video’s voor Op Dreef en Forrest Gump laten namelijk een energie en honger zien die simpelweg jaloersmakend is. Ik stapte in Metro 54 en reisde af naar Amsterdam-Zuidoost om met hem door zijn boekenkast te gaan en te praten over wat hem het afgelopen jaar heeft beïnvloed.

Videos by VICE

The Tipping Point – Malcolm Gladwell

“Dit boek gaat eigenlijk over de levensloop van producten of fenomenen in het algemeen. Het laat je zien dat er eigenlijk telkens hetzelfde gebeurt bij merken, ziektes of wat dan ook wanneer ze zich verspreiden. De auteur bespreekt bijvoorbeeld het schoenenmerk Hush Puppies, en hij legt uit hoe ze van oude mannen-schoenen veranderden in iets hips. Het kwam doordat influencers in New York het gingen dragen, daarna namen early adopters het over en vervolgens sijpelde het door naar het grotere publiek. Op een gegeven viel het kwartje dat ik ook zo kan kijken naar mijn muziek. Het gaat namelijk om een stijl die alleen door een bepaalde subcultuur gewaardeerd wordt.

Kijk, ik ben heel tevreden over hoe mijn carrière verloopt, alleen zit ik niet in de miljoenen views. Door dit boek besefte ik dat artiesten ook merken waren en dat sommige mensen nou eenmaal niet meteen voor de grote massa muziek maken. Sommige artiesten halen crazy views, die vormen de Nike van de rapgame, en SMIB en ik zijn meer een Goyard. We moven niet super veel spullen, maar wat je movet blijft bij de mensen. Fans hechten waarde aan je product en zullen altijd voor je strijden. Er zijn altijd meer argumenten om ons te checken dan ‘nu is het hard’ of ‘iedereen luistert dit’.”

The Alchemist – Paul Coelho

“Het boek gaat over een jonge herder die een droom heeft over een schat en hij moet erachter komen wat die droom precies betekent. Een waarzegster stuurt hem naar Egypte waar die schat zou moeten zijn. Daar ontmoet hij een koning op een soort van sciencefictionmanier die hem begeleidt en hem vertelt dat hij voortekenen moet volgen. Zo brengt het lot hem langzaam naar zijn doel. Het verhaal behandelt bijna alle factoren die een rol spelen als je je droom probeert te verwezenlijken.

Maar het is niet het specifieke verhaal dat me raakte, eerder de manier waarop in het boek naar alles wordt gekeken. Alles wordt op een hele filosofische manier verklaard en dat zette mij aan het denken, met één stuk in het bijzonder over beginnersgeluk. De quote gaat als volgt: “Every search begins with beginner’s luck. And every search ends with the victor’s being severely tested.”

Het komt erop neer dat je op een gegeven moment een bepaalde move maakt die heel goed uitpakt en dat je daardoor beseft wat je roeping is. In mijn geval was het bijvoorbeeld Chamos. Ik heb daarvoor natuurlijk wel What Else? uitgebracht, maar Chamos heeft veel gedaan en veel deuren voor mij geopend. Maar daarna kan het wat minder gaan en heb je misschien een moeilijkere periode voor de boeg. Ik kan natuurlijk niet meteen daarna nog een Chamos maken – de vraag is ook of je dat moet willen – of überhaupt een track met een vergelijkbare impact. De twijfel die dan opborrelt moest ik als test zien. Na je eerste succes wordt niet meteen alles in de schoot geworpen.”

The Autobiography of Malcolm X – Alex Haley

“Ik had dit boek een hele tijd geleden gekregen voor mijn verjaardag van Bonne Reijn. Om de een of andere reden heb ik het heel lang links laten liggen, maar toen de hele Black Lives Matter-beweging opkwam, en de naam Malcolm X vaker viel heb ik het gelezen en dat heeft een hele grote indruk op mij gemaakt.

Mijn vriendengroep is etnisch heel divers, wat ik heel fijn vind, maar daardoor ging ik in een bubbel leven. Ik vergat dat dit niet voor iedereen de norm is. Uiteindelijk leven we in een wereld waarin nog veel racisme bestaat; Donald Trump wordt verkozen als president, zwarte mensen in Amerika worden zonder reden doodgeschoten, Wilders is ongelofelijk populair. Het is gewoon niet makkelijk om als donker persoon je mannetje te staan. Dit boek was juist in deze moeilijke periode heel inspirerend. Het laat een hele positieve kant van zwarte cultuur zien en het heeft me ook trots gemaakt op mijn Afrikaanse roots. Die trots draag ik nu mee in alle aspecten van mijn persoonlijke leven en dus ook als artiest.”

Monkey Business – Jan Lauwereyns

“Dit boek heb ik zomaar opgepikt bij de ramsj voor een euro. Het klinkt misschien gek, maar het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Japanse makaken. Je volgt een aap die uit de natuur wordt gerukt en in een laboratorium belandt, ver van zijn familie. Hij zit in een hok, hij gaat slecht en hij vertelt je hoe het proces gaat. Het aapje blikt steeds terug op hoe het vroeger was. Door steeds aan die mooie tijd te denken, kan hij weer een paar dagen verder.

Het boek was heel mooi, en vooral de laatste alinea raakte mij. Daarin houdt het aapje een existentialistische monoloog. Toen hij in een fucked up situatie zat kreeg hij namelijk veel hoop door positieve herinneringen op te rakelen. In het boek heeft hij met allerlei issues te maken zoals, weet ik veel, dat ze niet genoeg nootjes hadden. Dat was toen een issue, maar wanneer hij daarop terugblikt viel het wel mee en heeft hij het gewoon prima overleefd.

Dat doe ik ook in het leven als het even wat moeilijker gaat, dan probeer ik terug te denken aan de hoogtepunten en daar dankbaar voor te zijn. Klagen helpt niet echt en alles is wel te overwinnen. Vooral in combinatie met The Alchemist heb ik veel uit dit verhaal gehaald. Want The Alchemist gaat heel erg over vooruitblikken op je dromen en ambities, en dit boek gaat juist over het heden en het verleden, en daarmee pak ik het hele spectrum.”

Beeld door Texas Schiffmacher



Morgen tijdens Eurosonic staat Yung Nnelg samen met onder anderen Rejjie Snow en Jarreau Vandal op het festijn van Appelsap in Paradigm.